Se le incendió por completo la camioneta en Ruta 51 camino a Loma La Lata

Una camioneta ardió hacia las 21.30 de la noche del martes. Bomberos Voluntarios de Centenario evitaron la propagación del incendio a pastizales.

Este martes la tranquilidad de la noche en la Ruta 51 se interrumpió por un abrupto incendio de una camioneta en cercanías a la Ruta 8 camino a Loma La Lata. Las llamas rápidamente destruyeron una Dodge Journey y dejó a los automovilistas sin posibilidad de impedirlo.

De acuerdo a la información aportada a LMNeuquén por Luis Villanueva, jefe de la Comisaría 49 de Vista Alegre , el incidente se produjo alrededor de las 22, cuando fueron alertados en la guardia por un vehículo incendiándose en el kilómetro 30 de la Ruta 51, a unos 25 kilómetros de la localidad.

"Es pasando la rotonda que baja para El Chañar, por eso cuando llega el móvil policial el vehículo estaba prácticamente consumido por las llamas, los daños ya eran totales, porque hay unos 20 minutos de viaje como mínimo", indicó Villanueva.

En una segunda instancia, la Policía alertó a los Bomberos Voluntarios de Centenario que enviaron una dotación al lugar del siniestro.

Teniendo en cuenta la distancia mencionada, la posibilidad de brindar una rápida respuesta se complicó: cuando las autoridades llegaron, la camioneta ya presentaba daños totales producto de un incendio generalizado. Los trabajos se centraron en realizar el enfriamiento y evitar el riesgo de propagación hacia pastizales cercanos.

El conductor pudo salir a tiempo y estacionarla a un costado de la calzada."Iban dos personas, ninguna de ellas resultó lesionada", aseguró el comisario y agregó que ambos indicaron que circulaban hacia Neuquén capital. En un momento sintieron olor a plástico quemado, al bajar del vehículo ven humo en la zona del motor, y al abrir el capot, se inició el fuego, relataron.

El conductor de la camioneta, oriundo de Cinco Saltos, Río Negro, se comunicó con el seguro para el retiro del vehículo, y con sus familiares para que lo fueran a asistir.

Incendio intencional en la Península Hiroki

Un incendio en la península Hiroki, a la vera del río Neuquén, generó preocupación y malestar entre vecinos, trabajadores municipales y bomberos de la ciudad. El fuego se desató este sábado y afectó un área de pastizales de más de 100 metros cuadrados, dentro de una de las zonas naturales más valiosas del ejido.

"Ya está controlado, ahora se está enfriando toda la zona", confirmó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, en diálogo con LMNeuquén. Y más adelante agregó: "Fue un incendio claramente intencional, no solo por el lugar donde ocurrió, sino también por la forma en que se desplazó el incendio".

El siniestro fue detectado el sábado 4 entre las 8 y las 10 de la mañana, y desde entonces trabajaron en el lugar bomberos de la Policía, personal de Defensa Civil y una unidad hidratante. "Estamos trabajando con bomberos desde las 9:30 de la mañana aproximadamente, con Defensa Civil y todo el personal afectado", detalló el funcionario.

Incendio intencional en la Isla Hiroki

Una vez que tuvieron bajo control las llamas, procuraron realizar un primer diagnóstico de la situación con conclusiones que son lamentables. Según Baggio, la hipótesis de intencionalidad es firme. "No hay manera de que se prenda en ese lugar sin ingresar por el acceso principal", aseguró. Por eso, anticipó que realizarán una investigación interna junto con y en paralelo a las pericias de Bomberos.

"Vamos a tratar, junto con los guías de Turismo y las personas de la guardia ambiental que estaban acá entre las 8 y las 10, de sacar alguna conclusión sobre quiénes ingresaron. Entendemos que ahí está el responsable del incendio o la responsable", explicó.

En ese sentido, Baggio adelantó que el municipio también solicitará material fílmico para intentar identificar a los autores. "Vamos a pedir las cámaras del lugar, las cámaras del Mirador y de los vecinos de la zona, a ver qué podemos concluir con esto, porque es muy grave”, advirtió el referente de Protección Ciuda