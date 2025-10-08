A Daiana Mendieta la mataron de un disparo en la cabeza: qué relación tenía con el único detenido

La joven de 22 años había desaparecido el sábado por la noche y su cuerpo fue hallado en un aljibe. Un hombre de 55 años fue detenido.

A raíz de este escenario, el hombre se encuentra con prisión preventiva por 90 días.

La muerte de una joven de 22 años en Entre Ríos conmueve desde el martes a todo el país. Mientras se avanza con la investigación, se conoció la identidad del principal sospechoso y único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta , quien fue encontrada muerta en un aljibe, a 10 metros de profundidad.

Se trata de Gustavo Brondino, apodado "Pino", de 55 años. Fue detenido a pesar de oponer resistencia el domingo por la noche, además su camioneta Hilux, dos armas y su celular fueron secuestrados. Fuentes policiales revelaron que es un trabajador agropecuario, y afirmaron que mantuvo una comunicación telefónica el viernes por la noche con la víctima.

La denuncia por la desaparición de Daiana se realizó el sábado a las 22 horas en la comisaría de la localidad Mansilla. De inmediato se comunicó al fiscal y a la Policía Departamental de Rosario del Tala para comenzar el rastrillaje.

DAIANA ENTRE RIOS

El vínculo entre el único detenido y la joven asesinada

A raíz de este escenario, el hombre se encuentra con prisión preventiva por 90 días. Pedro Silva, jefe departamental de la Policía, dijo que "todo lo actuado hasta el momento de la desaparición de Daiana hay una vinculación, un camino que no se puede omitir, que tiene relación con un posible femicidio. Todo está en proceso de investigación".

Por su parte, la fiscal Emilce Reynoso, quien trabajaba junto a Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario, fue quien vinculó a la víctima con el hombre de 55 años, quien vivía solo a un kilómetro de la víctima.

Nunca apareció el celular de Daiana hasta el momento. Según reveló Silva, podría haber una relación sentimental entre ambos y hay elementos para llegar a esa conclusión.

Qué determinó el examen forense preliminar de la joven

Según detalló Silva sobre el disparo que le provocó la muerte a Daiana, el médico forense pudo dictaminar que se trata de un impacto de arma de fuego en la cabeza y en estos momentos se encuentra su cuerpo en autopsia.

Emilse Reynoso, fiscal a cargo de la investigación de este caso, también se refirió al lugar donde apareció el cuerpo de Daiana, por la revisión de cámaras de seguridad, se mostró que Brondino y su camioneta ingresar al lugar 21:30 horas. "El celular de Daiana se desconecta 20:32, por lo que presumiblemente ya no habría tenido vida. El margen de tiempo que tenemos para investigar es poco", comentó.

asesinato daiana

"Hay que investigar su muerte violenta"

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, pidió cautela por el "morbo" que se generó a raíz de conocerse esta muerte, por respeto a sus padres y el hecho de que conmocionó a toda una localidad de menos de 3.000 habitantes.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, reveló que estuvo presente en el momento que sacaron el cuerpo de la joven del aljibe. "Hay que investigar su muerte violenta", declaró ante la prensa.

Tras ver a la familia de la joven, confirmaron que se trataba del cuerpo de la joven rápidamente. El ministro conversó con su familia que "estaba muy triste y con mucho dolor".