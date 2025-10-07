Cuál fue la causa de muerte de Daiana, la joven que encontraron asesinada en un aljibe

Había desaparecido hace 3 días en su auto. Horas previas al encontrar el cuerpo de la joven, se había visto a su auto a kilómetros del lugar.

Daiana Mendieta tenía 22 años y era buscada intensamente desde el viernes a la noche en la localidad de Gobernador Mansilla , en el departamento de Rosario del Tala, en Entre Ríos . Horas después de la denuncia de su familia, hallaron el auto abandonado.

Este martes por la mañana, en medio de intensos allanamientos, la policía encontró a la chica asesinada. Su cuerpo estaba en un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. Se presume que estaría en el predio de una casa de campo de la zona.

Emilse Reynoso, fiscal a cargo de la investigación de este caso, reveló que la joven murió a causa de un disparo de arma de fuego y su cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.

daiana mendieta desaparecida

"Hay que investigar su muerte violenta"

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, pidió cautela por el "morbo" que se generó a raíz de conocerse esta muerte, por respeto a sus padres y el hecho de que conmocionó a toda una localidad de menos de 3.000 habitantes.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, reveló que estuvo presente en el momento que sacaron el cuerpo de la joven del aljibe. "Hay que investigar su muerte violenta", declaró ante la prensa.

Tras ver a la familia de la joven, confirmaron que se trataba del cuerpo de la joven rápidamente. El ministro conversó con su familia que "estaba muy triste y con mucho dolor".

desaparecida entre rios 2

Cómo sigue la investigación por el caso de la joven asesinada en Entre Ríos

La joven había salido de su casa en el auto familiar el viernes pasado, que luego fue encontrado abandonado y con las llaves puestas.

Ya hay una persona detenida por el caso, cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años identificado como "Pino", que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía.

Las hipótesis que se manejan en la causa son diversas y ninguna ha sido descartada. El comisario subrayó que se investigó la simulación de un escenario para encubrir un posible femicidio.

Embed - La justicia investiga el homicidio de Daiana Mendieta como Femicidio

El jefe de Policía Silva reveló que no es la primera vez que Daiana se ausentaba de su hogar, aunque remarcó que "nunca antes había cortado toda comunicación con su familia", algo que llevó a la denuncia de su desaparición.

Según indicaron fuentes del caso, "las cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron claves para reconstruir el recorrido de Daiana". Asimismo, se indicó que los investigadores "aguardan las pericias de los dispositivos secuestrados para avanzar en la causa".

Cuál fue la última comunicación de la joven

En las recorridas realizadas por los uniformados, a las cuatro de la madrugada del domingo se logró encontrar el vehículo abandonado y con las llaves puestas en un camino vecinal ubicado a dos kilómetros de la ciudad. El rodado no presentaba indicios de haber sido forzado, de acuerdo al informe policial.

Al instante el vehículo fue secuestrado y personal de Criminalística de Paraná trabaja en pericias técnicas para buscar pistas que faciliten la búsqueda de la joven.

Con el testimonio que brindaron los vecinos, varias líneas de investigación surgieron. Una de ellas derivó en el allanamiento que colocó en el centro de la investigación al hombre apodado "Pino" de 55 años, quien ya fue detenido.

Según el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, los peritajes iniciales confirmaron que Magalí mantuvo comunicación con "Pino" antes de desaparecer. Por eso mismo, este lunes se allanó un galpón que el hombre alquila en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo.