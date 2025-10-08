Tras la escandalosa separación de Gime Accardi, Nico Vázquez tiene pareja nueva

Hace unos meses atrás, Nico Vázquez y Gime Accardi culminaron un matrimonio muy querido, uno de los más sólidos del ambiente, en medio de una montaña de controversias y situaciones confusas, como supuestas infidelidades que con el correr de las semanas se terminaron confirmando.

Los actores admitieron públicamente que se acabó el sentimiento, así como la famosa se inmoló al confesar que cometió un engaño, en una ronda de prensa muy recordada, que generó polémicas. También se especuló en ese momento con un posible affaire de Nico con alguna de sus compañeras de teatro: Dai Fernández y Mercedes Oviedo.

Ahora, en Intrusos se animaron a informar que Vázquez construyó una historia romántica con una de sus colegas de elenco y que en breve saldrán a la luz para oficializar lo que ya es un secreto a voces entre sus seres queridos y compañeros de trabajo.

image

La trama la develó Paula Varela, quien describió: “Me dicen que están super enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe. Que él, me dicen precisamente, está muy enamorado. Ella ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos ya lo saben. Y me dicen que en breve se vendría el blanqueo porque no da para más tenerlo oculto…”.

La periodista se detuvo en uno de los ejes más controversiales: la probable superposición de este romance con el matrimonio de Nico y Accardi. Por eso, Paula expresó: "Cuando contamos lo de la separación ya se hablaba de Dai, lo decíamos y lo veíamos venir, es que si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, la relación y el blanqueo entre ellos dos fue después de estar separado".

Nico Vázquez sería padre según los números de Pitty la Numeróloga

Varias semanas después de haber confirmado su separación de Gimena Accardi, transitar con mucha entereza toda clase de rumores de infidelidad de su parte y ponerle el pecho a la confirmación del affaire de parte de su ex esposa, Nico Vázquez parece dispuesto a dar vuelta la página y salir otra vez a la vida.

image

En sus redes, se lo ve un poco más activo y animado, siempre rodeado del amor de sus padres y sobrinos. Pero Pitty la Numeróloga ve un poco más allá y se animó a plantear todas las cosas positivas que se vienen en la boda del actor.

En Mujeres Argentinas, la experta en números analizó: "Él tiene en su destino el número 1, es una persona que tiene los mismo números de Messi y ha hecho un trabajo espiritual muy grande. Ha evolucionado. Ahora está transitando un año 9, que es la finalización de ciclos. Está en una etapa de cierres en su vida, donde se termina una parte del libro de su vida para abrirse a lo nuevo".

Sin titubeos, la numeróloga vaticinó: "En el 2026, llegan muchos cambios para él. Es un año en el que se va a estar abriendo a muchas cosas nuevas y también va a estar conociendo a alguien. Capaz en este momento, tiene a dos personas con las que habla mucho, una quizás ahora y otra un poquito después, pero el año que viene, Nico se reencuentra con el amor".

Embed - "VA A TENER UN HIJO": AFIRMACIÓN DE PITTY, LA NUMERÓLOGA, SOBRE EL FUTURO DE NICO VÁZQUEZ Y LA CHINA

Pero lo más fuerte llegó después: "El 2027 va a ser un año donde apuesta al amor, creo que hasta se vuelve a casar y hasta siento que va a ser papá en un futuro. No ahora ni mañana pero en dos años, hablamos".