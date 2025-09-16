Nico Vázquez sería padre según los números de Pitty la Numeróloga

La famosa experta en números aseguró que se vienen cosas muy positivas en la vida del actor.

Varias semanas después de haber confirmado su separación de Gimena Accardi , transitar con mucha entereza toda clase de rumores de infidelidad de su parte y ponerle el pecho a la confirmación del affaire de parte de su ex esposa, Nico Vázquez parece dispuesto a dar vuelta la página y salir otra vez a la vida.

En sus redes, se lo ve un poco más activo y animado, siempre rodeado del amor de sus padres y sobrinos. Pero Pitty la Numeróloga ve un poco más allá y se animó a plantear todas las cosas positivas que se vienen en la boda del actor.

En Mujeres Argentinas, la experta en números analizó: "Él tiene en su destino el número 1, es una persona que tiene los mismo números de Messi y ha hecho un trabajo espiritual muy grande. Ha evolucionado. Ahora está transitando un año 9, que es la finalización de ciclos. Está en una etapa de cierres en su vida, donde se termina una parte del libro de su vida para abrirse a lo nuevo".

Sin titubeos, la numeróloga vaticinó: "En el 2026, llegan muchos cambios para él. Es un año en el que se va a estar abriendo a muchas cosas nuevas y también va a estar conociendo a alguien. Capaz en este momento, tiene a dos personas con las que habla mucho, una quizás ahora y otra un poquito después, pero el año que viene, Nico se reencuentra con el amor".

Pero lo más fuerte llegó después: "El 2027 va a ser un año donde apuesta al amor, creo que hasta se vuelve a casar y hasta siento que va a ser papá en un futuro. No ahora ni mañana pero en dos años, hablamos".

La salida de soltero de Nico Vázquez: el lugar que eligió y con quién

Nicolás Vázquez sigue rehaciendo su vida luego de la separación con Gimena Accardi para ponerle fin a una relación amorosa que perduró por 18 años. El reconocido actor que protagoniza la exitosa obra teatral Rocky, que ha sido halagada por el público y la prensa, fue visto en una salida junto a otras personas.

Horas más tarde de la visita de su amigo Lionel Messi al teatro Lola Membrives, el actor aprovechó tiempo libre y visitó el show que realizan sus amigos Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba en el regreso de Errewey. El propio actor mostró detalles de su visita al Movistar Arena de la Capital Federal, con una imagen mostrándose junto a los actores.

Otro de los momentos que se vieron en las historias de Instagram lo muestran disfrutando del evento en las tribunas del anfiteatro con una sonrisa radiante y acompañado también de su par Benjamín Amadeo. En medio de la reestructuración de su vida privada, Vázquez evitó continuar hablando de la separación con su expareja que se confirmó hace poco más de dos meses y realizó su primera salida pública para oxigenar el presente.