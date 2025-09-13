Ángel de Brito desmintió a Gimena Accardi sobre su affaire ´random´: "es conocido y está casado"

Tras unas semanas de descanso, Ángel de Brito regresó a la conducción de LAM y, como era de esperar, se puso al día con las noticias... ¡y los problemas!

Tras unas semanas de descanso, Ángel de Brito regresó a la conducción de LAM y, como era de esperar, se puso al día con las noticias del mundo del espectáculo. Una de las más resonantes fue la sorpresiva y comentada ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi , pareja que hasta hace poco parecía inquebrantable.

El conductor abrió el debate en su programa y no dudó en aclarar ciertos trascendidos que circularon en las últimas horas. Lo primero que hizo fue desmentir la versión de una supuesta infidelidad de la actriz con un hombre al que definían como un desconocido.

De Brito fue contundente al referirse al tema: “No fue con el del avión, ni con Agus Franzoni. Es alguien bien conocido”, dijo, dejando en claro que no se trataba de un “random”, como se había instalado en redes y portales de noticias. Acto seguido, agregó con firmeza: “No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo”.

Masterchef.jpg Ángel de Brito

El nombre de Andrés Gil y las preguntas incómodas

En medio de la conversación, las panelistas comenzaron a lanzar preguntas que dejaron entrever que el nombre de Andrés Gil volvía a sonar con fuerza en los pasillos del espectáculo. De Brito, sin mencionarlo directamente, alimentó las sospechas con sus respuestas breves pero sugestivas.

Cande Vetrano.jpg Cande Vetrano y Andrés Gil

El intercambio de Ángel de Brito con las “angelitas” dejó frases reveladoras:

Mariana Brey preguntó: “¿Comparte rubro de actuación? ¿Lo podemos ver en el teatro o en el cine?”.

Ángel respondió: “Sí, comparte rubro”.

Marcela Feudale quiso saber: “¿A Nico le preocupó porque tienen un vínculo?”.

Ángel no dudó: “Sí”.

Matilda Blanco cerró: “¿Él está comprometido también?”.

Y nuevamente, el conductor fue directo: “Sí. Yo ya conté que él era casado”.

Con cierta ironía, De Brito buscó poner paños fríos al escándalo, pero sin dejar de generar expectativa: “Quiero dejar claro que el random nunca existió. Ah, ¿tenemos nota con Cande Vetrano? ¿Por qué lo vincularon con esto?”.

ssstwitter.com_1757815776647

La palabra de Cande Vetrano

En paralelo, durante la presentación del film Verano Trippin, la actriz Cande Vetrano, actual pareja de Andrés Gil, fue consultada sobre los rumores que giran alrededor de la separación de Vázquez y Accardi. Su respuesta fue breve pero cargada de intención: “Está todo bien. Estoy bien, estoy contenta. Son cosas que pasan. Paja de la vida”.

La declaración de Vetrano buscó restarle dramatismo a la situación, aunque el tema sigue generando gran repercusión en el ambiente artístico y entre los seguidores de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino.