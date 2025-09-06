Encuentro explosivo de Ángel de Brito con una famosa argentina en Londres

Ángel de Brito continúa disfrutando de un merecido descanso en tierras europeas, lejos por unas semanas de la conducción de LAM. Ya lleva dos semanas de vacaciones, tiempo que no pasó inadvertido entre los seguidores del programa ni entre algunos críticos que lo señalaron por haberse tomado tantos días.

Sin embargo, el periodista y conductor, fiel a su estilo, no se quedó callado y aprovechó las redes sociales para responder comentarios, dejando en claro que su viaje es también un espacio necesario de disfrute personal. Durante su recorrida por diferentes ciudades, Ángel viene compartiendo múltiples postales de sus paseos.

Uno de los aspectos que más lo sorprende es la cantidad de argentinos con los que se cruza en cada destino, especialmente en España, donde fue saludado y reconocido por turistas y residentes. Pero la sorpresa mayor no se dio en ese país, sino en Londres, donde el conductor vivió un momento inesperado al encontrarse con nada menos que Lucía Galán , integrante del histórico dúo Pimpinela.

Ángel De Brito y Lucía Galán unidos por Londres

El encuentro se produjo de manera totalmente casual en el lobby de un hotel londinense. Ángel, que siempre lleva su teléfono en mano para registrar cada momento, no dudó en acercarse y, entre risas, le lanzó la pregunta: “¿Vos sos Lucía?”. La cantante, jugando con el humor del momento y siguiendo la broma, le contestó: “¿Perdón? No hablo español”. La ocurrencia desató carcajadas y quedó registrada en video.

La charla continuó con más complicidad. De Brito quiso saber cuáles eran los planes de la artista y ella le contó que estaba rumbo a disfrutar de un espectáculo de ABBA. El conductor, sorprendido, confesó que también es fan de la legendaria banda sueca y reveló: “Me sé todas las canciones”. Finalmente, ambos terminaron compartiendo la experiencia: asistieron al show y no se privaron de cantar ni de bailar al ritmo de los clásicos que marcaron generaciones.

Rincones emblemáticos y noche a puro ABBA

Como parte del paseo, también aprovecharon para recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad británica. Posaron en Covent Garden, barrio londinense conocido por su arquitectura clásica, sus galerías históricas y los característicos arreglos florales que decoran cada esquina. Las imágenes que compartieron reflejaron alegría, complicidad y el disfrute pleno de dos artistas argentinos que coincidieron lejos de casa, pero que supieron transformar la casualidad en un recuerdo inolvidable.

De esta manera, Ángel de Brito sigue sumando anécdotas a su viaje por Europa, que todavía promete nuevas paradas y más encuentros inesperados. Mientras tanto, sus seguidores esperan su regreso a la televisión, pero disfrutan a la par cada episodio que el conductor comparte desde el viejo continente.