A qué se dedica el hijo de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur a sus 21 años

Las redes sociales suelen ser un espacio fugaz, cargado de tendencias que cambian día a día. Sin embargo, en ocasiones se transforman en un verdadero álbum familiar, donde la intimidad se comparte con ternura y se reafirman lazos que trascienden el tiempo. Ese fue el escenario que eligieron Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur para homenajear a su hijo André, quien celebró sus 21 años.

Entre recuerdos, fotos del pasado y dedicatorias llenas de afecto, madre y padre coincidieron en abrir sus corazones en público para rendirle un tributo muy especial a su primogénito.

La primera en pronunciarse fue Celeste, que sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Junto a una serie de imágenes que recorren distintas etapas de la vida de su hijo, escribió: “Felices 21, amor de mi vida, no hay felicidad más grande que ser tu mamá”. Con esas palabras, la actriz condensó en una frase el orgullo y la gratitud que siente por el camino recorrido junto a André.

Celeste Cid y un resumen de 21 años en fotos

Las fotos elegidas reflejaron la complicidad de todos estos años. En una de las postales, Celeste aparece con una boina gris y camiseta blanca, tomada de la mano de un pequeño André vestido con una camiseta celeste y blanca. Otra imagen lo muestra de niño con el rostro en primer plano, mientras que en distintas secuencias madre e hijo posan juntos usando gafas oscuras, riendo y jugando frente a la cámara. También incluyó un retrato luminoso donde el joven sonríe con naturalidad y otra postal con una camiseta púrpura que denota el paso del tiempo y la transformación hacia la adultez.

Antón, el hijo menor de Celeste —fruto de su relación con el actor Michel Noher—, también fue parte de la celebración virtual. El pequeño escribió junto a una foto de los hermanos: “Te amamos”, mostrando el vínculo cercano y afectuoso que mantiene con André. Además, la actriz compartió otra foto de los primeros días de vida de su hijo mayor, a quien sostiene en brazos con ternura, y acompañó la imagen con otra declaración de amor incondicional: “Desde que te conocí”.

El saludo de Emmanuel Horvilleur a su hijo André

Minutos más tarde fue Emmanuel quien tomó la posta. El exlíder de Illya Kuryaki and the Valderramas y actual solista compartió una foto de antaño, en la que André, disfrazado con una gorra de peluche, mira fijo a la cámara y apunta con su dedo. El mensaje que acompañó la postal fue breve pero cargado de sentido: “Felices 21 André Horvilleur”, acompañado por un corazón. Más tarde, publicó otra imagen actual, donde aparece abrazando a su hijo ya adulto, reflejando orgullo y cercanía.

Amor de familia

Entre las palabras de Celeste y las de Emmanuel se dibujó un mismo relato: el amor de una familia que, a pesar de los cambios y la separación, mantiene intacto el respeto y la complicidad. Las redes sociales, en este caso, sirvieron como ventana hacia un lazo que sigue fortalecido con el paso del tiempo.

Vale recordar que André, quien actualmente se forma para convertirse en director de cine, incluso trabajó junto a su padre en el video de su canción “Te daría”. Aunque cultiva un perfil bajo, en su cuenta de Instagram —donde lo siguen más de 117 mil personas— suele compartir fragmentos de sus viajes, proyectos y momentos cotidianos.

Celeste Cid, Emmanuel Horvilleur y una historia sin escándalos

En cuanto al vínculo entre Celeste y Emmanuel, ambos han demostrado en más de una ocasión que lograron construir una relación sólida y respetuosa tras la separación. La pareja estuvo junta entre 2003 y 2006, y si bien decidieron tomar caminos distintos, siempre mantuvieron una buena convivencia como padres. En una entrevista con Catalina Dlugi, Celeste lo había dejado claro: “Me cuesta mucho entender los odios que se generan cuando se terminan relaciones luego de muchos años”. Y agregó con honestidad: “Yo siento que Emmanuel es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años”.

21 años de amor y compañía para André

Con este cumpleaños número 21, André no solo recibió mensajes de amor de sus padres y su hermano menor, sino que también quedó en evidencia que los vínculos familiares pueden reinventarse y mantenerse firmes, incluso cuando las estructuras cambian. Entre fotos, frases y recuerdos, Celeste y Emmanuel demostraron que el paso del tiempo no hace más que reafirmar la fuerza de los afectos.