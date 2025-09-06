Cuánto cuesta la gorra reciclada que usó Wanda Nara en Los Angeles

Wanda Nara volvió a convertirse en tema de conversación durante su paso por Los Ángeles, esta vez no por un look extravagante ni por un bolso de diseñador, sino por un accesorio que combina exclusividad, moda deportiva y conciencia ambiental.

La empresaria fue fotografiada luciendo una gorra de la colección Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team de adidas Motorsports, una pieza diseñada originalmente para fanáticos de la Fórmula 1 que ahora se consolida como objeto de deseo en el universo del streetwear de lujo.

El diseño de la gorra destaca por su visera precurvada, su correa ajustable que permite un calce perfecto y un logo frontal inconfundible que refleja el apoyo a la escudería Mercedes-Benz. Pero no se trata solo de estilo: lo que más llamó la atención es que fue confeccionada con al menos un 50 % de materiales reciclados, lo que le da un plus sustentable a un producto que, a simple vista, remite únicamente a la exclusividad deportiva.

Wanda Nara y su original estilo en Los Angeles

Claro que no es un accesorio accesible para cualquiera. Su precio ronda los $60.000, cifra que para la mayoría de los consumidores puede resultar excesiva. Sin embargo, para Wanda —que suele pasearse por el mundo con carteras que superan los miles de dólares y prendas de alta costura— este valor no desentona con su estilo de vida. En su recorrido por las calles californianas, la mediática combinó la gorra con algunos de sus bolsos premium, consolidando esa estética propia que mezcla ostentación, tendencia y guiños al lujo deportivo.

Lo interesante de este look es que no se trata únicamente de moda. La elección de la gorra responde también a una tendencia global: cada vez más celebridades se inclinan por incorporar piezas de ediciones limitadas o colecciones exclusivas, que terminan funcionando como un statement de estatus. Lo que en un principio fue pensado para fanáticos del automovilismo, ahora se integra con jeans de diseñador, blazers oversize o sneakers millonarias, logrando ese mix entre glamour y streetwear que domina tanto en California como en las grandes capitales europeas.

Moda con conciencia ambiental: el caso de las grandes marcas

La apuesta de Wanda también pone sobre la mesa un cambio en la industria de la moda. Adidas y otras grandes marcas buscan reducir su impacto ambiental a través del uso de materiales reciclados y procesos más limpios. En este caso, la gorra de Mercedes-AMG PETRONAS es un ejemplo concreto de cómo la sustentabilidad puede ir de la mano con el lujo y la exclusividad, sin perder atractivo para el consumidor de alto nivel.

En definitiva, Wanda no solo sumó un accesorio más a su colección: convirtió una simple gorra en una pieza aspiracional, cargada de estilo y con un mensaje que trasciende la moda. Porque, aunque para muchos los $60.000 parezcan un precio desorbitante, en el universo de las celebridades ese valor representa apenas un detalle frente al peso simbólico de llevar un accesorio que marca tendencia internacional.