La sorpresiva respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron dónde vivirá Maxi López

El exfutbolista y exmarido de la mediática formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity en Argentina.

Este jueves se conoció oficialmente la lista de famosos que formarán parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity . Uno de los confirmados fue nada más y nada menos que Maxi López , exmarido de Wanda Nara, conductora del ciclo de Telefe.

El ida y vuelta de Verónica Lozano con Wanda en medio de la presentación de quien es el padre de Valentino, Constantino y Benedicto fue uno de los momentos más divertidos de la presentación.

“Este hombre vivió de congelados mucho tiempo. Yo estaba en piquete, no quería cocinar”, comentó la conductora, mientras Vero bromeaba acerca de su él iba a vivir en el Chateau Libertador con ella.

“No, está en pareja. Va a ser papá, tiene una nena hermosa y tenemos tres hijos que está bárbaro que venga a ayudarme”, afirmó la mediática que reconoció que pese a haber tenido una mala relación tiempo atrás hoy está todo más que bien.

En cuanto al rol que tiene López en la cocina, Wanda reconoció que “mis hijos me cuentan que les cocina y a mí me hace quedar re mal, porque yo llego retarde de grabar y capaz les pido una pizza para hacerme la copada. Ellos me dicen que Maxi les hace pastas”.

Wanda.jpg Wanda Nara y Maxi López

Sobre la participación de López, la empresaria aseguró que desconocía que había firmado el contrato. “Hasta donde yo me quedé con él, era una persona muy cara muy difícil de conseguir. El canal habrá hecho un esfuerzo enorme”, dijo la conductora.

“¿Vos seguís cobrando el 3% del porcentaje de sus ganancias?”, quiso saber Lozano, a lo que Wanda respondió: “No, las cuentas ya las arreglamos hace mucho”.