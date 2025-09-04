El clima en Neuquén

icon
12° Temp
32% Hum
Espectáculos
La Mañana MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity: quiénes son los 24 famosos confirmados

Influencers, músicos y deportistas formarán parte de la nueva edición del certamen de cocina con Wanda Nara como conductora.

Los 24 famosos confirmados para MasterChef

Los 24 famosos confirmados para MasterChef

Este jueves se conocerá la lista oficial con los 24 participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. El anuncio llegará luego del partido de Argentina – Venezuela que transmitirá Telefe. Wanda Nara junto a Verónica Lozano serán las encargadas se romper con el misterio.

Pese a que el programa especial se anunció con bombos y platillos, todo se anticipó y, en las redes sociales, se filtró la lista completa de participantes que debutarán en la pantalla el próximo 30 de septiembre.

Entre los nombres que trascendieron y habrá que esperar si son efectivamente los confirmados este jueves están:

  • Agustín “Cachete” Sierra
  • Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli
  • Andrés “Andy Chango” Fejerman
  • Claudio “Turco” Husaín
  • Diego “Peque” Schwartzman
  • Emmanuel Horvilleur
  • Esteban Mirol
  • Maxi López
  • Ian Lucas
  • Leandro “Chino” Leunis
  • Luis Ventura
  • Emilia Attias
  • Eugenia Tobal
  • Evangelina Anderson
  • La Joaqui
  • Julia Calvo
  • Marixa Balli
  • Romina Giardina
  • Sofía “La Reini” Gonet
  • Sofía Martínez
  • Valentina Cervantes

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso