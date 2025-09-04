MasterChef Celebrity: quiénes son los 24 famosos confirmados
Influencers, músicos y deportistas formarán parte de la nueva edición del certamen de cocina con Wanda Nara como conductora.
Este jueves se conocerá la lista oficial con los 24 participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. El anuncio llegará luego del partido de Argentina – Venezuela que transmitirá Telefe. Wanda Nara junto a Verónica Lozano serán las encargadas se romper con el misterio.
Pese a que el programa especial se anunció con bombos y platillos, todo se anticipó y, en las redes sociales, se filtró la lista completa de participantes que debutarán en la pantalla el próximo 30 de septiembre.
Entre los nombres que trascendieron y habrá que esperar si son efectivamente los confirmados este jueves están:
- Agustín “Cachete” Sierra
- Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli
- Andrés “Andy Chango” Fejerman
- Claudio “Turco” Husaín
- Diego “Peque” Schwartzman
- Emmanuel Horvilleur
- Esteban Mirol
- Maxi López
- Ian Lucas
- Leandro “Chino” Leunis
- Luis Ventura
- Emilia Attias
- Eugenia Tobal
- Evangelina Anderson
- La Joaqui
- Julia Calvo
- Marixa Balli
- Romina Giardina
- Sofía “La Reini” Gonet
- Sofía Martínez
- Valentina Cervantes
