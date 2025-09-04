Quiénes son los artistas que le pondrán música en el partido de Argentina

El estadio de River será el escenario de una noche emotiva por el último partido oficial de Messi en territorio argentino. Quién cantará el himno.

El estadio Más Monumental será el escenario testigo de una noche sin precedentes y cargada de emoción con el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección argentina en territorio nacional. Más allá de la sensación de tristeza y nostalgia que se podrá percibir en las tribunas, e incluso en el futbolista, la Selección prepara una fiesta para las más de 80 mil personas que participarán del evento.

En la previa del duelo histórico la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) buscará que el estadio, que abrirá sus puertas a las 16.30 horas , cuatro horas antes al inicio del juego ante Venezuela, viva una fiesta con cuatro bandas musicales que están confirmadas para el evento. Esta oportunidad la musicalización estará a cargo de bandas que son del gusto del astro rosarino.

La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo , Q'Lokura y Uriel Lozano , serán los encargados de ponerle ritmo al evento con sus destacadas actuaciones. Sumado a esto está previsto que Eugenia sea la encargada de interpretar el himno nacional reemplazando a Abel Pintos.

Q Lokura-Uriel Lozano

Qué dijo Eugenia sobre la propuesta

“Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer”, reveló la cantante en el medio cordobés El Doce. Por otra parte reveló que la interpretación será “a capella y respetando el estilo tradicional de la obra” aunque tendrá como coro a los miles de hinchas que se harán presente en las tribunas del Más Monumental.

“Nuestro himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer”, confesó la artista dejando en evidencia la emoción que le genera la propuesta.

En su relato reveló cómo le llegó la propuesta luego de un show en la Capital Federal: “Cuando hicimos nuestro segundo Movistar Arena, fue a vernos el Chiqui Tapia (presidente de AFA) con toda la familia. La familia fue a los dos Movistar, pero él fue al segundo. Y estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar ‘bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el himno’”.