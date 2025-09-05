Espectáculos La Mañana MasterChef Celebrity Wanda Nara confirmó a los 20 participantes de MasterChef

Influencers, músicos y deportistas formarán parte de la nueva edición del certamen de cocina con Wanda Nara como conductora.







Este jueves se conoció la lista oficial con los 20 participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. El anuncio llegó luego del partido de Argentina – Venezuela que transmitió Telefe. Wanda Nara junto a Verónica Lozano fueron las encargadas se romper con el misterio.

Pese a que el programa especial se anunció con bombos y platillos, todo se anticipó y, en las redes sociales, se filtró la lista completa de participantes que debutarán en la pantalla el próximo 30 de septiembre.

Wanda Nara se encargó junto a la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) de anunciar cada uno de los participantes. Por lo pronto, se comunicaron solo 20 famosos y resta aún conocer el nombre de los 4 que formarán el equipo de esta nueva edición.