Maxi López se suma a MasterChef Celebrity a pedido de su ex Wanda Nara: todos los detalles

MasterChef Celebrity prepara su debut en la pantalla de Telefe y hay nuevos famosos confirmados. ¿De quién se trata?

Wanda Nara está súper confirmada para ser la conductora de la nueva temporada de MasterChef Celebrity que saldrá al aire en octubre próximo. La mediática mantiene el apoyo de Telefe pese a los conflictos que protagoniza y ahora hizo un pedido especial a la producción de cara al regreso del reality de cocina.

Es que la empresaria pidió que su exmarido Maxi López sea parte de la edición que comenzará a grabarse en los próximos días. El rumor que tomó fuerza en las últimas horas se confirmó luego de que el exfutbolista aprobara el contrato millonario para participar del reality.

La noticia se confirmó en Bondi Live , donde aseguraron que la mediática insistió para que se anime a participar del certamen. “Lo terminaron de convencer en estos dias. Están analizando el tema del monto y los detalles de cómo va a ser. Están muy emocionados”, dijo el periodista Santiago Riva Roy.

El exfutbolista y padre de los 3 hijos de Wanda Nara habría aceptado por 50.000 dólares cruzarse con la empresaria y poner en riesgo su matrimonio con Daniela Christiansson quien está por ser nuevamente madre.

Maxi Lopez 1.jpg

Es que la decisión de López no le habría caído bien a Christiansson y varios usuarios creen que Nara tendría dobles intenciones con su exmarido, a quien hace poco reconoció “querer como un hermano” tras muchos años de conflicto por el divorcio y la cuota alimentaria de los nenes.