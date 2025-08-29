Wanda Nara sin piedad: contrató "trolls" para atacar a la China Suárez

Pese a que Wanda Nara se haya solidarizado con la China Suárez , afirmando que le da "lástima" por lo mal que la pasará con Mauro Icardi , la conductora y la actriz siguen enfrentadas ya que siempre que pueden se tiran indirectas en las redes sociales o a través de declaraciones en los medios.

En medio de este panorama, la periodista Fernanda Iglesias reveló que la ex del futbolista tendría un modus operandi contra la artista para atacarla y fomentar el odio contra ella. Son varias las personas que critican constantemente a la actriz por las polémicas que protagoniza desde que está en pareja con el futbolista.

Sin embargo, la periodista reveló en Puro Show que Wanda Nara también tendría un "un ejército de trolls" que tiene como objetivo apuntar contra la actriz en las redes sociales.

image

Tras una intensa investigación, la panelista del programa dio con esta particular información y la expuso al aire con lujos de detalles. “Wanda no hace nada, es el cerebro de esta operación”, comenzó la periodista generando más intriga en sus compañeros que escuchaban atentamente.

Luego, explicó que existen tres emojis que "identifican" a la China Suárez en el mundo 2.0. "La zorra, la caca y el vómito son los emojis que hay que usar”, contó haciendo alusión a la directiva que reciben los usuarios que deben hostigar y atacar a la actual novia de Mauro Icardi.

Los detalles del modus operandi de los trolls de Wanda Nara

En este sentido, Fernanda Iglesias expresó que la encargada de dar órdenes del contenido a publicar en las redes de la China Suárez es Luciana Campil, amiga de Wanda Nara, quien a su vez se comunica sólo con una persona que lidera a los demás "trolls". Este término se refiere a las personas que publican mensajes ofensivos y buscan generar odio en un usuario puntual como es en este caso contra la actriz y cantante y en algunas ocasiones también contra Mauro Icardi.

Acerca de quién da las directivas a este grupo de internautas, Fernanda Iglesias relató que es una mujer marroquí llamada Nahuala Mohamed, que vive en Valencia y "dice ser psicóloga experta en violencia vicaria". Para sorpresa de todos, tanto ella como la producción descubrieron que no se dedica a esto y que en realidad "trabaja en un ferry”.

No obstante, aclaró que no toda la responsabilidad la tiene Wanda Nara ya que hay muchos internautas que desde hace años cuestionan las publicaciones de la China Suárez porque no logran empatizar ni conectar con ella. “Hay gente que lo hace espontáneamente, sin ser parte de esto”, manifestó sobre el poco cariño que cosecha la joven actriz.

De esta manera, la periodista Fernanda Iglesias reveló cómo Wanda Nara "ataca" a la China Suárez con un truco virtual y aseguró que no es ella quien se comunica con el ejército de trolls, sino que hay una persona encargada que recibe órdenes de Luciana Campil, su amiga y testigo de las situaciones violentas que habría vivido con Mauro Icardi. La modelo y empresaria simplemente se dedica a financiar las operaciones.