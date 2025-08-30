Mauro Icardi regresó a redes con un mensaje explosivo y conmovedor: "Falta menos, mis princesas"

Mauro Icardi volvió a encender las redes con un mensaje cargado de indirectas que, según trascendió, estaría dirigido a Wanda Nara.

Mauro Icardi volvió a encender las redes con un mensaje cargado de indirectas que, según trascendió, estaría dirigido a Wanda Nara y a las personas de su entorno más cercano. El delantero del Galatasaray utilizó nuevamente sus historias de Instagram para dejar una serie de frases que rápidamente dieron de qué hablar en el mundo del espectáculo y el deporte.

En su publicación, el futbolista arrancó con una fuerte sentencia: “Tarde o temprano la máscara deja al descubierto lo que hay debajo”, dejando entrever que sus palabras estaban destinadas a situaciones personales que se vienen conociendo en los últimos meses.

Lejos de detenerse ahí, Icardi profundizó en su descargo y sostuvo: “Como dije durante 9 meses, tarde o temprano la verdad siempre triunfa”. A su vez, recordó los mensajes enigmáticos que había compartido meses atrás, reforzando la idea de que ahora empiezan a confirmarse sus advertencias: “¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas. ¡Y qué respuestas!”.

Mauro Icardi: “falta menos, mis princesas”

El jugador no se quedó en lo genérico y lanzó otra frase contundente, sin nombres propios, pero con un destinatario claro: “¿Qué esperaban de esta manga de estafadores? Nada bueno, está claro”. Finalmente, cerró con una dedicatoria que parecería estar destinada directamente a sus hijas, Francesca e Isabella: “Falta menos, mis princesas”.

icardi

En paralelo a los posteos, surgió nueva información vinculada al vínculo entre Icardi y las niñas que comparte con Wanda. Según revelaron en el programa Puro Show, se conoció un dictamen del Ministerio Público Fiscal que sostiene que las menores habrían manifestado opiniones en contra de su padre bajo la influencia de terceros.

Wanda Nara y sus hijas en Roma.jpg En la Fontana di Trevi tiraron monedas y pidieron deseos como indica la tradición romana.

Influencia de terceros

En ese sentido, la periodista Angie Balbiani señaló: “Es fuerte el escrito, pero tiene mucha concordancia con lo que venía hablando el ministerio Público Tutelar, respecto a que las chicas tienen las lealtades modificadas, que quiere decir que ellas quieren pasar tiempo con su padre, pero que temen decirlo por influencia de la madre”.

De esta manera, mientras Icardi brilla dentro de la cancha con su regreso goleador en Turquía, fuera de ella continúa atravesando un complejo escenario familiar y mediático que lo mantiene en el centro de la polémica.