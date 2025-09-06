La frase con la que Amancio dejó sin palabras a la China Suárez

La última semana de agosto estuvo cargada de emociones para la China Suárez , ya que finalmente pudo reencontrarse con sus tres hijos en Estambul, Turquía, donde actualmente reside junto a Mauro Icardi . Después de varios días separados, el momento del reencuentro estuvo marcado por lágrimas, abrazos y la alegría de volver a estar juntos.

La actriz y cantante fue personalmente a esperarlos al aeropuerto y apenas los vio, no dudó en correr hacia ellos para fundirse en un abrazo lleno de emoción. Desde entonces, Suárez no se ha despegado ni un segundo de Rufina, Magnolia y Amancio.

Durante el tiempo en que los pequeños permanecieron en Argentina, cada uno con su propia rutina, la actriz fue pensando cuidadosamente en diferentes planes y actividades para compartir con ellos una vez que regresaran a Turquía. Y, fiel a su estilo, está cumpliendo con esa lista de ideas al pie de la letra.

chinasuarez1

"Vos también sos mi amor" la romántica frase que recibió de su hijo la China Suárez

Aunque muchas veces recibe críticas y mensajes negativos en las redes sociales, la China tiene claro que existe un sector de seguidores que la apoya de manera incondicional. Para ellos, especialmente, comparte contenido relacionado con la intimidad de su vida familiar, mostrando los momentos que disfruta junto a sus “pollitos”, como ella misma suele llamarlos.

Uno de esos instantes tuvo lugar este último viernes, cuando la actriz organizó un picnic en el jardín de la nueva casa que comparte con Icardi en Estambul. Rodeados de juegos, comida y charlas, lo que parecía ser una tarde tranquila terminó convirtiéndose en un recuerdo inolvidable gracias a una reacción inesperada de Amancio, el más pequeño de sus hijos.

Mientras compartían unas papas fritas, Suárez le agradeció con ternura: “gracias mi amor ”. Sin dudar, Amancio sorprendió con una frase que la dejó completamente descolocada: " Vos también sos mi amor, porque yo te amo mami", dijo con total espontaneidad. La respuesta del niño derritió a la actriz, que no tardó en compartir con sus seguidores la ternura de ese momento tan íntimo y especial.

chinasuarez2

¿Los hijos de Benjamín Vicuña vivirán con su mamá en Turquía?

En paralelo a este presente feliz, en las últimas horas surgió un nuevo rumor vinculado a los hijos menores de la actriz. Diferentes versiones aseguraban que Magnolia y Amancio habrían comenzado su escolaridad en Turquía, algo que generó debate en los medios. Al principio se había dicho que ambos continuarían sus estudios en Argentina, mientras que Rufina, la hija mayor que tuvo con Nicolás Cabré, ya estaba escolarizada en Estambul.

La periodista Angie Balbiani, en el programa Puro Show (El Trece), deslizó que esa situación podría haber cambiado, aunque hasta el momento no hubo ninguna confirmación oficial. Lo que sí parece claro es que los desacuerdos entre la China y Benjamín Vicuña, padre de dos de los niños, continúan vigentes, lo que mantiene en el centro de la escena pública el vínculo familiar y la dinámica entre ambos.

chinasuarez3

Disfrutar de sus hijos y el presente junto a Mauro Icardi

De todas formas, más allá de los rumores y de las tensiones con su ex, la China se muestra concentrada en disfrutar a pleno de sus hijos, generando recuerdos, compartiendo tiempo de calidad y dejando que esos pequeños gestos, como el de Amancio, sean el verdadero motor de su felicidad cotidiana.