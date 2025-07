Angel de Brito defenestró a Viviana Canosa y la apodó de la peor manera

Desde su ciclo Viviana en Vivo (El Trece), Canosa recogió el guante y respondió con ironía: “No sé por qué Angelito se puso nervioso. Angelito, ¿qué te pasa?”. Luego profundizó sobre el calificativo de De Brito: “De Brito nos dijo cartoneros a los dos, por el streaming que hacemos con Rial. No entendemos bien por qué. Que me digan cartonera es hasta un orgullo. Porque la verdad que hay que tener huevos para ser cartonero. Para no afanar y para hacer ese laburo esclavo a esta altura del partido”.

Sin contenerse, lanzó: “¡Orgullosamente cartonera!”. Y fue por más: “Ángel, no terminamos. ¡Empezamos! Yo no sé si tienen miedo a que esa dupla sea una dupla muy televisiva, que sea una mezcla de actualidad con espectáculos, porque creen que tienen el monopolio”. También deslizó una crítica sobre la audiencia de LAM: “Es como que yo acá tenga veinte tipos a los que le pago y digan que ‘Ángel no sé cuánto y Canosa se la da’. Ese tipo de cosas que son bien de cancha...”. Su réplica concluyó con un comentario explosivo: “Me da vergüenza, es un pelotudo. Te mando un besito, querido, y me paso la flor”.