Ángel de Brito reveló cómo quedó su relación con Fernanda Iglesias, tras el escándalo con Yanina Latorre

Cómo está la amistad entre Fernanda Iglesias y Ángel de Brito

“No se desentendió Ángel con vos, ¿eh?”, le dijo Sebastián “Pampito” Perelló a Fernanda Iglesias este jueves en Puro Show. Y es que, lejos de tomar partido, De Brito decidió enviarle un mensaje en privado a su ex compañera de panel para ver cómo estaba atravesando el vendaval mediático. “Ángel me escribió para ver cómo estaba, les conté. Me escribió por privado. No sé si quiere que lo cuente o qué, pero me escribió ‘¿cómo estás?’. Él no le tiene miedo a Yanina”, contó Iglesias, en un claro gesto de respaldo emocional que sorprendió a varios.

Consultado por sus seguidores en Instagram, el propio Ángel dejó en claro que la amistad con Fernanda está por encima de cualquier conflicto mediático. “Con Fernanda hablo hace 25 años. Jamás se cortó la relación”, aseguró. Un mensaje que buscó aclarar su postura ante quienes lo acusan de inclinar la balanza a favor de Latorre.

Fernanda Iglesias habló de su vínculo con Ángel de Brito

Por su parte, Fernanda también se encargó de destacar el vínculo de afecto que la une al conductor. “Ángel es mi amigo desde antes de que trabajemos en la tele. Nos conocimos cuando yo trabajaba para Clarín y él para Laura Ubfal”, recordó. Y fue más allá al señalar que, pese a la fuerte presencia de Yanina en el ciclo, De Brito tuvo palabras elogiosas hacia ella incluso al aire: “Dijo que volvería a laburar conmigo”, comentó.

Mientras tanto, el clima interno entre las “angelitas” sigue tenso. Iglesias dejó entrever que hay quienes no se atreven a defenderla por temor a Yanina. “Ayer Yanina le decía a Nazarena (Vélez) ‘sos la única que la defiende’. Y bueno, hay gente que no me defiende porque le tiene miedo a Yanina, porque vieron cómo se puso ella cuando Nazarena Vélez me defendió”, lanzó. Luego, agregó una frase contundente: “Es como que agarra el camión con acoplado y, hasta que no te pasa por encima, no para”.