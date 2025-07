Yanina Latorre explotó contra Fernanda Iglesias tras blanquear la infidelidad de Diego

La reacción de Yanina no tardó en llegar y, fiel a su estilo combativo, eligió el estudio de Sálvese quien pueda (América) para lanzar su contraataque. En un monólogo explosivo, apuntó directamente a su excompañera y dejó en claro que no se quedará callada. “El cuerno que vos contaste me chupa un huevo, Fernanda. Lo que no me gusta es que me quieras hacer callar, porque si vos hablás, yo sigo hablando, y ¿hasta dónde vas a llegar?”, lanzó la panelista, con tono desafiante y sin rodeos.

Pero la tensión no terminó ahí. Yanina fue más allá y dejó una amenaza directa: “¿Qué querés? ¿Vos buscás que yo empiece a publicar todo lo que me llega de vos?”. Las palabras retumbaron en el estudio y marcaron el tono del conflicto. El cruce dejó en evidencia no solo el enojo por lo que se dijo de Diego, sino también heridas personales que parecen arrastrarse desde hace tiempo.

Yanina 2 Diego y Yanina Latorre

La furia de Yanina Latorre

“Vos te bancaste cuernos hasta que tuviste ganas”, disparó Latorre en otro pasaje del programa. “Lo único que querés es hundirme. Te suman seguidores porque yo te elevo a vos. Hablar de mí garpa, no hablar de vos, que tenés una vida miserable”, sentenció con dureza. El mensaje fue claro: Yanina no está dispuesta a dejar pasar esta situación sin defenderse y, si hace falta, responderá con munición pesada.

En ese mismo descargo televisivo, Yanina profundizó las acusaciones y afirmó: "Me escribieron todas las productoras, las que vos creíste que eran amantes de Pablo. Sos extorsionadora. Estás tan loca que no tenés registros de lo mal que hacés. A mí no me maltrataste nunca porque tengo carácter. Yo defendí a todas las que maltrataste. Sos una pobre chica", cerró, visiblemente alterada.