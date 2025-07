Espectáculos La Mañana Yanina Latorre Yanina Latorre contó lo peor de Gimena Accardi tras separarse de Nico Vázquez

La noticia de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez sacudió al mundo del espectáculo y Yanina Latorre fue quien compartió la mayor información.







Esta semana, la noticia de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez sacudió al mundo del espectáculo. La pareja, considerada por muchos como una de las más sólidas y queridas de la farándula argentina, decidió poner fin a una relación de 18 años, dejando a sus seguidores en shock. Yanina Latorre compartió información exclusiva sobre el tema.

En el programa SQP, Yanina Latorre compartió información exclusiva tras mantener una extensa charla con los protagonistas, y reveló detalles que aportan luz a este inesperado desenlace. “La separación fue de mutuo acuerdo -expresó la conductora-, pero hoy me contó un drama porque ellos la vienen remando hace más de un año. Me habló de los desencuentros y de otras situaciones íntimas que no voy a decir, pero no mencionó cuernos”, relató Yanina.

Todo indica que Gimena Accardi tomó la decisión del punto final Sin embargo, la panelista dejó entrever que hay un detalle que podría indicar que Gimena fue quien tomó la decisión final. “Ahora, hay un dato que me hace creer que lo dejó ella, pero no lo voy a decir… o como que ella estaba más en otra y no me refiero a lo sexual”, lanzó, generando aún más misterio sobre las verdaderas razones de la ruptura.