El fuertísimo anuncio de Yanina Latorre que descolocó a todos

Lo que comenzó como una oportunidad celebrada terminó en una inesperada renuncia. Yanina Latorre anunció que no será parte de la conducción de los Premios Martín Fierro de los Portales Web, que se realizarán este viernes 11 de julio con transmisión en vivo por Infobae desde el salón Goldcenter Eventos. Su salida generó sorpresa en el ambiente, no solo por la cercanía de la ceremonia, sino también por los contundentes motivos que ella misma expuso públicamente.

Horas después, fue la propia Yanina quien explicó los motivos en su programa radial Yanina 107.9, por El Observador: “Yo soy súper profesional para laburar. Me gusta hacer todo bien o intentarlo. Tengo mucho respeto por el público. Y no me gusta ir al toro”. Luego agregó: “Nunca hice un Martín Fierro. Era una conducción coral con Lapegüe y no hubo ensayo ni iba a haber”.

Además, expuso un problema clave de tiempos y logística: “El viernes termino SQP a las 20 y a las 21 empieza la trasmisión. Me mandaron un mensaje y me dijeron: 'venís, te muestro el escenario, el tiro de cámara, la luz y los tapes'. ¿En qué momento me cambio, me peino y me maquillo para conducir los Martín Fierro?”, expresó con ironía.

Latorre 1 Yanina Latorre

Yanina Latorre enojada con la producción de los Martín Fierro

Latorre, que inicialmente había contado entusiasmada su participación en el evento en LAM, incluso había mencionado algunos posibles co-conductores que le ofrecieron. “Me fueron dando algunos nombres y yo les dije: 'este sí, este no'. Ahora me ofrecieron a Luis Novaresio y me encanta”, había dicho. Pero finalmente, fue Lapegüe el elegido para compartir la conducción, lo cual, combinado con la falta de ensayos, terminó siendo uno de los factores decisivos para su baja.

Más allá del apuro y la falta de preparación, la periodista también apuntó contra el nivel general de producción del evento. “El guion va a estar mañana. ¿Y si hay algo que no va? Todo muy tirado de los pelos. La voy a pasar mal. Me bajé”, sentenció. Y remató con una frase tajante: “Esto no es algo que me va a cambiar la carrera o que estoy perdiendo una oportunidad. Lo iba a padecer”.

Incluso reveló que un mensaje que recibió encendió sus alertas: “Me sonó raro... y esto es lo que no me gustó”, dijo, sin entrar en detalles, pero dejando entrever cierto descontento con el trato recibido por parte de la organización.