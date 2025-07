El polémico video de la hija de Marcelo Tinelli llorando a cámara que se volvió viral

En el video, Juanita aparece llorando y visiblemente angustiada en la intimidad de su hogar. A diferencia de sus habituales publicaciones sobre moda y proyectos profesionales, la influencer de 22 años decidió abrirse y exponer una etapa difícil de su vida. En la descripción del video, escribió: “Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas”.

La joven, que ha ganado notoriedad junto a sus hermanas Micaela y Candelaria Tinelli, explicó el motivo detrás de su decisión de compartir un momento tan íntimo: “Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance, sabés que no estás solo”. Con esta frase, buscó transmitir empatía y acompañamiento a quienes puedan sentirse identificados con su experiencia.

Juanita Tinelli se mostr angustiada y a pleno llanto Cuesta saber que el dolor no es eterno

Durante su reflexión, Juanita Tinelli abordó la dificultad de atravesar el dolor emocional y la importancia de reconocer que estos momentos no son permanentes. “Sé que el dolor no es eterno, pero a veces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida”, expresó en el video, dejando en evidencia la honestidad con la que enfrenta su situación.

La publicación generó una ola de comentarios de apoyo y agradecimiento por parte de sus seguidores, quienes valoraron la sinceridad y la decisión de visibilizar que, detrás de una imagen pública exitosa, también existen momentos de lucha emocional.

Juanita Tinelli y la ruptura definitiva con Jeta Castagnola

Juanita Tinelli confirmó el final de su relación con Camilo 'Jeta' Castagnola. La hija menor de Marcelo Tinelli eligió sus redes sociales para abordar de manera directa las preguntas de sus seguidores, despejando rumores y mostrando una postura reflexiva sobre el cierre de este capítulo sentimental.

image

La influencer no solo oficializó su soltería, sino que también compartió detalles sobre su presente profesional y familiar, abriendo una ventana a su vida cotidiana. La noticia de la separación se produce después de varios meses de relación, durante los cuales Juanita Tinelli y Camilo Castagnola se mostraron juntos en distintos eventos, incluyendo el cumpleaños de Marcelo Tinelli a comienzos de abril, celebrado en una cena íntima en el departamento del conductor en Le Parc.

Con el paso del tiempo, la relación llegó a su fin y fue la propia influencer quien decidió comunicarlo abiertamente a través de la función de preguntas en su cuenta de Instagram.

Además de confirmar la separación, Juanita Tinelli respondió inquietudes sobre su carrera y su entorno familiar. Uno de los temas que más interés generó fue el reality familiar estrenado en una plataforma internacional. Consultada sobre la posibilidad de una segunda temporada, evitó una respuesta concreta y compartió una imagen con emojis de caras con cierres en la boca, dejando abierta la puerta a una continuación del ciclo.

image

En el plano artístico, la modelo expresó su deseo de incursionar en la actuación: “Me encantaría actuar, nunca lo hice profesionalmente pero me considero una actriz oculta desde muy chica”, respondió ante la consulta sobre su interés en participar en una telenovela. También manifestó entusiasmo por retomar transmisiones en vivo en redes sociales y mostró disposición para sumarse a proyectos de streaming: “Si ustedes quieren volvemos a full con los vivos (a mí me re divierte)”, afirmó, y ante la pregunta sobre su participación en un programa online, respondió: “Sí, sí, sí y sí”.