Flor de la V destruyó a Marcelo Tinelli en medio de su momento más polémico

El conflicto entre Marcelo Tinelli y Flor de la V sumó un nuevo capítulo tras la fuerte crisis laboral en LaFlia, la productora que el conductor encabeza desde hace años. En medio de versiones que indicaban el cierre definitivo de la empresa, Tinelli salió rápidamente a desmentirlo: "No cierra LaFlia. ¿En qué programa se habla? Es mentira eso. Estamos haciendo un achique de gente, reducción de personal porque vamos a tener menos programas, pero no cierra".

Las declaraciones del conductor no tardaron en llegar a oídos de Florencia de la V, quien en pleno vivo de Intrusos explotó contra su exjefe. Visiblemente molesta, la conductora desmintió la versión oficial y aseguró tener pruebas concretas de que el cierre sí fue comunicado internamente. “Nos toman de pelotu... Nosotros, antes de salir al aire, teníamos la información. No es opinión. Federico Hoppe y su hermano convocaron a empleados de la productora a un zoom para decirles que cerraba. Nosotros no inventamos nada”, lanzó con contundencia.

Flor de la V no sólo se refirió a la situación general del sector, sino que apuntó directamente a las diferencias entre empresarios y empleados: “El que pierde es el laburante, vos vas a seguir viviendo en Le Parc, tenés tus millones, tu casa y tu vida hecha. Pero el laburante, el que trabajó, es el que pierde, siempre. Por una cosa o por otra, porque te engrampan o porque te mandan a juicio...”.

Flor de la V 2.jpg Marcelo Tinelli

Flor de la V habló sobre la situación de La Flia

En su descargo, hizo referencia a su experiencia con deudas laborales: “A mí me pasó, me cagaron con una productora. Pero pagué hasta el último peso, me han dicho de todo. No saben lo que laburé para pagar todo y nunca lo conté”.

Más allá de la desmentida de Tinelli, que fue compartida también por el periodista Alejandro Castelo en Los Profesionales de Siempre, la bronca de Florencia radica en lo que considera una falta de honestidad hacia el público y hacia los trabajadores afectados. “Por eso estamos contando esta información, que no es contra vos ni tu productora. No lo celebramos, pero no digas que nada que ver. Me harta que me tomen de pelotu... Cada cheque que no se pagaba, que te llega la información, te lo desmienten”.

El cierre fue una crítica abierta a la gestión de los últimos años: “Hace mucho tiempo que intentaron hacer programas que, lamentablemente, no funcionaron. Nadie tiene la fórmula del éxito y a veces sucede. Durante muchos años sí la pegaron y esa plata fue para ustedes, no para el laburante. Por eso, no nos tomen el pelo”.