Wanda Nara habló fuerte sobre la filtración de los videos de sus hijas

"Estoy muy bien, está todo muy bien", dijo la conductora y luego se refirió a lo ocurrido con sus hijas en la vinculación de las nenas con Mauro Icardi: "No se puede hablar de todo eso. Tristísimo, pero yo traté de colaborar todo el tiempo. Quiero lo mejor para mis cinco hijos".

En relación a los videos donde se ven a las nenas en el departamento con la asistencia de especialistas psicológicos, expresó: "¿Qué querés que te diga? Yo no los filtré. Se lo mandé a algunas personas que estaban hablando cosas que no eran. Me parece que los periodistas, está bueno, que informen. O al menos pregunten a todas las partes y después saque sus conclusiones".

"No tuve miedo de ir presa"

"Yo no filtré los videos"

"En ningún momento estuve en desobediencia"

"Soy una mamá súper presente"



"Los videos están en el expediente y como saben, muchas veces me entero de cosas en los medios. Hay cosas del expediente que se filtran", agregó. En relación a su accionar del viernes confesó: "No tuve miedo de ir presa". "En ningún momento estuve en desobediencia, no tengo ninguna denuncia", sostuvo.

Sobre un presunto desmayo, dijo: "Se dijeron un montón de cosas pero no son reales. Mis hijas hoy viven de mi trabajo, que es la conducción, y tengo que defender mi palabra, lo que pasa y lo que digo. De mi trabajo viven cinco chicos y no está bueno que digan un montón de cosas de la mamá que no son verdad". "Soy una mamá súper presente", agregó Wanda desde el vehículo donde manejaba y frenó ante la cantidad de medios presentes.

El divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara sigue en proceso en Milán. El futbolista había acusado a la modelo de adultera, mucho antes de que ocurriera el famoso Wandagate que puso a la China Suárez como "enemiga" de ella. Sin embargo, la Justicia italiana habría desestimado esto, y él decidió presentar seis videos que lo amparan. De esta manera, en el vivo de Mujeres Argentinas, dieron a conocer algunos detalles de cómo se encuentra esta situación y quiénes aparecen en los clips.

Durante la famosa audiencia en el país europeo, donde hubo gritos y discusiones, algunos periodista aseguraron de que la jueza habría desestimado el pedido, dado que Icardi había expuesto que su matrimonio con Wanda se terminó cuando conoció a la China Suárez y se enamoró de ella. A pesar de esto, y sin haber sido confirmado por fuentes oficiales, el futbolista entrego seis videos. Gustavo Méndez lo contó en Mujeres argentinas, y detalló quiénes son los que aparecen.

"Se viene el juicio; en realidad, la audiencia por divorcio en la que hay 36 propiedades en juego. Y Mauro Icardi presentó seis videos donde se comprobaría que Wanda Nara habría sido infiel previo al Wandagate en octubre del 2021", expuso en el vivo el panelista. De esta manera, detalló que en los mismos aparecía la modelo con Federico Fazio y Keita Baldé. "Más allá de lo que presentó del 2022 a esta parte con L-Gante, estando casados", agregó Méndez, respecto a las pruebas entregadas.

De esta manera, L-Gante, Federico Fazio y Keita Baldé fueron nuevamente apuntados por los medios de comunicación como los amantes de Wanda Nara, previo al famoso Wandagate que unió a la China Suárez y a Mauro Icardi. La modelo está viviendo un momento complicado de su defensa, dando que la Justicia argentina lo dejó al futbolista pasar días con sus hijas y en Italia podría tener otra carta a su favor para ganar el divorcio y el juicio mediático que arrancó en 2024.