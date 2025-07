El reto que les pegó Laura Ubfal a los ex GH por una acción en contra de Tato

La panelista no les dejó pasar una a los ex participantes de la última edición del reality de Telefe.

En LAM se llevó a cabo un programa especial con la presencia de Tato Algorta , el último ganador de Gran Hermano . Además de él, estuvieron presentes otros ex competidores de la última edición del reality de la casa más famosa. En ese contexto, Laura Ubfal les hizo un tremendo reclamo a los ex hermanitos.

Resulta que los ex jugadores no lo agregaron al grupo de Whatsapp al uruguayo. Eso hizo enfurecer a la panelista que no ocultó su enojo y les pegó tremendo reto en vivo por esa actitud. "No sean tan falsos e incluyan a Tato en los grupos de Whatsapp, porque nadie lo incluyó", empezó diciendo Laura, totalmente indignada.