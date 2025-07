Sin clases en Neuquén este martes: las escuelas afectadas por la ola polar

Al igual que el lunes, los establecimientos educativos deciden la suspensión o no de las actividades. Algunas escuelas continúan sin clases este martes.

La ola polar con temperaturas extremas bajo cero no da tregua y continúa este martes. El Consejo Provincial de Educación (CPE) no determinó la suspensión de las clases, pero muchas escuelas tomaron la decisión en este sentido. A las 7 de la mañana, se registraba una temperatura de -7.8° C.