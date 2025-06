El Consejo Provincial de Educación confirmó que no se suspenden las clases por la ola polar

El Consejo Provincial de Educación (CPE) ratificó la misma decisión adoptada este día lunes, ante las condiciones climáticas imperantes en la provincia, para los próximos días de la semana. Es decir, que no se suspenderá el normal dictado de clases en forma generalizada, sino que cada institución educativa decidirá, si las condiciones del edificio escolar así lo justifican.

La presidenta del CPE, Glenda Temi, explicó respecto a la medida que “generar una medida de suspensión general en todo el territorio, no corresponde, ya que no todas las instituciones se encuentran en las mismas condiciones y ubicación geográfica; hay escuelas que hoy dictaron clases sin inconvenientes, lo que demuestra que no podemos tomar una medida de este tipo”.