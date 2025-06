Caos en el océano Pacífico por el hundimiento de un buque con 3000 autos

barco se hundio oceano pacifico

Las pérdidas podrían superar los 500 millones de dólares

En tanto, la tripulación -conformada por 22 personas- fue evacuada de inmediato en botes salvavidas. Afortunadamente, un barco mercante cercano logró rescatar a todos sin que se registraran lesiones. A pesar de los esfuerzos por detener las llamas, el fuego se intensificó rápidamente, impulsado por las condiciones del clima y la carga del buque.

Según trascendió, las pérdidas millonarias debido a este hundimiento son de alrededor de 120 millones de dólares, sin contar los costos de saneamiento y limpieza, daños medioambientales, remediación ambiental, la pérdida de los ingresos futuros y la utilización de la Guardia Costera estadounidense, entre muchos otros gastos. Contando estos ítems, investigadores estiman que la cifra podría llegar a 560 millones de dólares.

Por otra parte, el suboficial y portavoz de la Guardia Costera, Cameron Snell, afirmó que "no hay contaminación visible". De igual modo, explicó que hay "embarcaciones en el lugar para responder ante cualquier polución". Además, dos remolcadores de rescate permanecerán en el lugar para poder monitorear cualquier signo de contaminación o escombros.

The Associated Press reportó que no se confirmó si algún vehículo fue retirado del buque previo a su hundimiento, además que Zodiac Maritime no respondió inmediatamente a las solicitudes de información que realizaron aquel martes 3 de junio.

Una de las principales hipótesis sobre el origen del fuego apunta a los vehículos eléctricos que formaban parte de la carga. Las baterías de litio, presentes en estos autos, representan un riesgo en condiciones extremas. Según las primeras investigaciones, el incendio comenzó en la popa del buque, justo en la zona donde se almacenaban dichos vehículos.

buque oceano hundimiento.jpeg

Otros casos de hundimiento de buques

Felicity Ace: pérdidas por 334,5 millones de dólares. Hundido en el océano Atlántico en febrero de 2022. Transportaba autos de lujo: Porsche, Audi, Bentley y Lamborghini desde Alemania a Estados Unidos. Se calcula que se transportaban casi 4.000 vehículos.

Fremantle Highway: pérdidas por 302,6 millones de dólares. Se incendió en Ameland, en las costas de Países Bajos en 2023. Había partido desde Alemania e iba hacia Egipto con destino final Singapur con 3.783 vehículos. Uno de los 23 tripulantes falleció. Transportaba autos de BMW, Mercedes-Benz y de Rolls-Royce.