Iluminarnos en tiempos de guerra: las mejores frases de Mahatma Gandhi sobre la paz que te dejan pensando

Considerado un símbolo de la paz y un referente para movimientos sociales y políticos que buscaban los cambios sociales a través de métodos no violentos dejó frases históricas que fácilmente se pueden aplicar a nuestra cotidianidad.

Sus frases han quedado en la memoria colectiva y a continuación reparásemos algunas de sus más inspiradoras que nos ayudará a reflexionar, actuar y transformar.

Las frases de Gandhi para buscar la paz

Una de las más populares es aquella en la que Gandhi nos recuerda que la paz no es un destino, sino una forma de vivir y relacionarnos con el otro. “No hay camino para la paz, la paz es el camino” es la frase que invita a pensar que no se trata de esperar a que el mundo cambie, sino de construir ese cambio a través de nuestras decisiones.

Siempre se dice que el cambio comienza por uno y así lo reflejó en su frase “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”. Con esta frase se invita a liderar con el ejemplo y a convertirnos en agentes activos de transformación entendiéndose que la paz empieza en casa y en nuestras acciones y modo de pensar.

A modo de reflexión, Gandhi planteó en su momento que la venganza como respuesta no es la solución. Por eso, la frase “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego” ya que defendía el poder de la compasión como la única vía posible hacia una convivencia duradera.

El amor para Mahatma es más que un sentimiento. Por ello la frase “El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo”. Frente a la violencia, la empatía y la compasión tienen poder transformador.

¿Cuántas veces perdonaste? Aunque parezco un signo de debilidad, para Gandhi no. Todo lo contrario. “Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar” es la frase que invita a entender que el perdón es un acto que libera y permite reconstruir vínculos desde un lugar mucho más sano.

“Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad”. La frase refleja la importancia de la humildad para comprender al otro y construir puentes.

No hay dudas que la violencia, la guerra y la bronca destruye no solo al otro, también al ser humano por dentro. Por ello, Gandhi dijo “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”. Claramente es una frase que invita a obsérvanos con atención y entiende que la paz se construye desde adentro.

Cuando hay coherencia se alcanza la paz personal. Estar alineado con los valores genera un impacto positivo en todo nuestro entorno. Gandhi dijo: “La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos”.

Otro de los mensajes que ha dejado a lo largo de su existencia es que “creer en algo y no vivir para ello es deshonesto”. Esto significa que no alcanza con defender ideales si nuestras acciones no los reflejan.

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás” se entiende a que muchas veces la intolerancia y el odio nace del temor a lo diferente. Por esto, Gandhi propone en esta frase el respeto y la comprensión como herramientas para convivir en diversidad.

Otras frases para la búsqueda de la paz son:

“Un cobarde es incapaz de mostrar amor; hacerlo está reservado para los valientes”.

“Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira”.

“Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”.

“No escuches a los amigos cuando el amigo interior dice: ¡Haz esto!”.

“Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre”.

¿Cuál frase pondrías en práctica para cambiar el presente?