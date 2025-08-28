Las cámaras de una estación de servicio registraron el dramático momento del escape en Minas Gerais, Brasil. El hombre fue detenido.

Una mujer saltó de un auto hacia un patrullero para escapar de su expareja que la tenía secuestrada en Brasil.

Una mujer protagonizó una dramática huida en el estado de Minas Gerais, Brasil , luego de ser secuestrada y agredida sexualmente por su expareja . La víctima, de 28 años, aprovechó la llegada de un patrullero a la estación de servicio donde estaban cargando combustible para salir del auto y pedir ayuda a la Policía.

El hecho quedó registrado a través de las cámaras de seguridad del comercio ubicado en Corinto, cuyas imágenes reflejaron también el momento en que los agentes policiales protegen inmediatamente a la víctima y reducen al sospechoso, para luego detenerlo.

Según informó la Policía Militar, la pesadilla para la mujer comenzó en Conceição do Mato Dentro, al sudeste de Brasil. Hasta ese municipio del sudeste brasileño donde vive su hermano había llegado la joven para refugiarse, por miedo a nuevas agresiones de parte de su expareja.

Sin embargo, un descuido puso al presunto secuestrador en una ocasión propicia para secuestrar a la mujer. Cuando su excuñado salió de compras, se acercó hasta esa vivienda armado con un cuchillo y obligó a subir a la mujer a su auto.

De acuerdo con la declaración de la víctima, durante el trayecto, además de amenazarla de muerte, la atacó sexualmente y le quitó el teléfono celular para impedir que pidiera ayuda.

Al parecer, el destino elegido por el supuesto secuestrador era la ciudad de Joaquim Felício, por lo que ya habían atravesado poco más de la mitad de camino cuando pararon en la estación de servicio.

El momento en que la mujer escapó hacia el patrullero

Fue en ese lugar de recarga de combustible donde la secuestrada observó la oportunidad de escapar. En las imágenes captadas por las cámaras se la ve inicialmente en el asiento del copiloto, visiblemente angustiada y llevándose las manos a la cabeza.

Sin embargo, su postura parece cambiar cuando notó la presencia de un patrullero que pasó rodeó su auto por el sector derecho, donde ella estaba ubicada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CrimesReais/status/1960885726121484788&partner=&hide_thread=false Vítima de sequestro e estupro vê viatura da PM e salta do carro para pedir socorro, em MG: pic.twitter.com/EQXQHTmnIC — Crimes Reais (@CrimesReais) August 28, 2025

En cuestión de segundos, la joven se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del vehículo y corrió hacia el móvil policial, mientras el agresor intentaba impedirlo, ingresando por la puerta del conductor y descendiendo por la del acompañante.

Los oficiales reaccionaron rápidamente y protegieron a la mujer, que logró subir al patrullero, mientras los policías interceptaron al sospechoso y lo redujeron, para finalmente detenerlo.

“Vio la esperanza de ser rescatada”

El capitán de la Policía Militar de Minas Gerais, Márcio Brandão, explicó que la huida de la mujer fue posible porque los agentes se encontraban realizando patrullaje nocturno en la zona.

“Ella vio la esperanza de ser rescatada y, en cuanto tuvo la oportunidad, salió del auto y corrió hacia los policías. El agresor intentó intervenir, pero la reacción inmediata de la patrulla permitió arrestarlo”, señaló en declaraciones reproducidas por varios medios locales.

Tras su arresto en la estación de servicio, el supuesto secuestrador fue trasladado a la comisaría de la Policía Civil, donde quedó imputado por secuestro, abuso sexual, amenazas y privación ilegal de la libertad.

Según la denuncia de la mujer, durante el trayecto no solo la agredió sexualmente, sino que también insistió en que la mataría si intentaba resistirse o escapar.