Horror: un cirujano le amputó cinco dedos a su padre en la casa y murió

Un cirujano fue arrestado después de amputarle cinco dedos a su propio padre en una operación casera que terminó de manera trágica. El anciano padecía problemas de circulación y gangrena, aunque los médicos habían recomendado una amputación parcial en un hospital, la intervención no se realizó por falta de consentimiento familiar.

El hijo decidió actuar por su cuenta, lo que derivó en una infección grave y la posterior muerte del paciente por sepsis . La historia desató un intenso debate sobre los límites éticos, médicos y legales en torno a las prácticas de salud realizadas fuera de instituciones habilitadas.

Este trágico caso conmociona a Alicante, España. Según informaron fuentes policiales y judiciales, el detenido tiene 54 años , es médico y se especializó en cirugía. Frente a la negativa de sus hermanos de autorizar la operación formal en un hospital, optó por amputar tres dedos de un pie y dos del otro a su padre en la vivienda familiar.

Luego de la intervención, el anciano regresó a la residencia geriátrica donde se encontraba alojado. Allí, los cuidadores detectaron heridas graves en sus pies y notificaron a las autoridades médicas. El paciente fue trasladado de urgencia a un hospital, pero los daños ya estaban hechos: la infección se expandió y generó un cuadro de sepsis que resultó fatal.

La investigación determinó que la operación fue realizada sin los protocolos adecuados, sin equipamiento estéril y sin supervisión hospitalaria. El accionar del hijo quedó catalogado como una amputación ilegal, lo que derivó en su detención inmediata por orden judicial.

La gangrena y el dilema familiar

Las autoridades de España investigan la muerte del anciano tras una operación casera realizada por su hijo.

El padre del detenido había sido diagnosticado con trastornos severos de circulación sanguínea y un inicio de gangrena. El equipo médico recomendó una cirugía para evitar complicaciones mayores, pero para realizarla era necesario el consentimiento de todos los hijos del paciente.

Ante la falta de acuerdo familiar, el cirujano tomó la decisión de actuar por su cuenta. La amputación improvisada generó una infección en los tejidos que, sin un tratamiento hospitalario inmediato, derivó en un desenlace irreversible.

Este episodio abrió un debate en España sobre la responsabilidad legal de los familiares en situaciones médicas críticas y sobre las consecuencias de reemplazar la medicina profesional por decisiones personales sin aval ni respaldo sanitario.

Qué es la sepsis y por qué resulta mortal

La causa oficial de la muerte del anciano fue la sepsis, una respuesta extrema del organismo frente a una infección. En este cuadro, el sistema inmunológico comienza a atacar tejidos y órganos propios, provocando daños irreversibles en el corazón, riñones, hígado o cerebro.

Los especialistas explican que la sepsis puede evolucionar rápidamente hacia un choque séptico, caracterizado por una caída severa de la presión arterial que aumenta el riesgo de muerte. Si no se trata de inmediato con antibióticos y cuidados intensivos, la probabilidad de supervivencia disminuye de manera drástica.

Las consecuencias más graves de este cuadro son:

Daño severo en órganos vitales por falta de oxígeno.

Choque séptico con caída brusca de la presión arterial.

Falla multiorgánica, que compromete la vida del paciente en pocas horas.

El caso del anciano operado por su hijo cirujanopone en evidencia lo que parecía obvio: lo peligroso que puede resultar un procedimiento quirúrgico fuera de los estándares médicos.