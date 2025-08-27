La trayectoria del joven piloto Mattia Colnaghi, el argentino que firmó con Red Bull, la nueva promesa tras Colapinto

En esta nota, te contamos todo lo que tenés que saber sobre el joven piloto argentino Mattia Colnaghi , quien lidera una importante competición europea y además firmó con la escudería Red Bull .

Sin dudas, el 2026 puede representar un punto de inflexión para la breve pero prolífica carrera de Mattia Colnaghi . Y es que el joven piloto ítalo argentino de 17 años integrará las filas del equipo Motorsport en la Fórmula 3 y, además, será parte de la escudería Red Bull Junior . ¿Hasta dónde llegará Colnaghi ? En este artículo, te contamos todos los detalles acerca de su trayectoria.

Recientemente, Colnaghi expresó: “Estoy súper emocionado por la oportunidad que me brindan MP Motorsport y el Red Bull Junior Team ”. En la actualidad, Mattia lidera el certamen Eurocup 3, cuando tan sólo restan tres carreras para la finalización de esta competición. ¿Volverá a consagrarse? Claro, es que levantar un trofeo es algo que ya Colnaghi conoce, y muy bien…

El piloto ítalo argentino Mattia Colnaghi , quien se consagró campeón en España de F4 en 2024, puede lograr otro título este año, si es que finalmente se impone en la Eurocup 3, competición que lo tiene como líder. A tan sólo 6 años de su debut en karting siendo un niño, en 2026 tendrá dos enormes desafíos: intervendrá en la Fórmula 3 –antesala de la Fórmula 1- y será parte de las filas de la escudería austríaca Red Bull Junior .

Mattia, quien nació en Monza –Italia- es hijo de madre argentina. Con tan sólo 11 años, debutó en karting. En su primera incursión en las pistas, finalizó séptimo en el Trofeo Italiano Easykart. En la temporada 2022, formó parte de la escudería Forza Racing en la categoría OK Junior, y culminó en el duodécimo puesto en el Trofeo delle Industrie.

En 2024, Colnaghi se estrenó en dos categorías dentro de la Fórmula 4: la Fórmula Winter Series y la Fórmula 4 Española. En la última, Mattia corrió para el equipo Motorsport. Tras un irregular comienzo de certamen, el novel piloto se asentó y obtuvo 6 victorias a lo largo del torneo, lo que le valió el título de campeón. Así, se convirtió en el primer novato en ganar el campeonato español de F4 desde Nikola Tsolov, quien lo había logrado en 2022.

En la actual temporada, logró mantener la tendencia plasmada en 2024 y es el líder de la Eurocup 3. A mediados de agosto de 2025, se llevaron a cabo las últimas dos carreras de la categoría en el circuito de Assen (Países Bajos). Y Colnaghi obtuvo el tercer y primer puesto, respectivamente. Según el sitio oficial de Eurocup 3, “en la segunda carrera, Colnaghi no cometió errores desde la Pole, controlando las 19 vueltas para lograr su cuarta victoria del año junto con la vuelta rápida, sumando así el máximo de 28 puntos”. Y añaden: “El vigente campeón de F4 España lidera ahora la clasificación de Eurocup-3 con 177 puntos, además de ser el mejor rookie, con 12 de ventaja sobre Rinicella”.

Está claro que Mattia irá por el segundo título de su cosecha personal en 2025. A falta de tres fechas para la finalización de la competición, Colnaghi aparece en lo más alto en el campeonato de pilotos (sobre un total de 20 que lograron puntuar este año). El calendario de la Eurocup 2025 estipula que las próximas citas serán en los circuitos de Spa-Francorchamps (4 y 5/9); Jerez (19 al 21/9) y Montmeló (14-16/11).

Colnaghi señaló que, de cara a 2026, “participar en los fines de semana del Gran Premio como piloto de Fórmula 3 es un sueño hecho realidad, y estoy deseando seguir consolidando la fantástica relación de trabajo que MP y yo construimos en las últimas dos temporadas”, y añadió: “Estoy profundamente agradecido a Helmut Marko y a Red Bull por permitirme demostrar mis habilidades en la FIA F3, aunque quedarme en MP es la opción obvia. Se convirtieron en mi familia en los últimos dos años y me ayudaron a crecer como piloto. Creo que trabajar con ellos en la Fórmula 3 será igual de agradable y exitoso”.