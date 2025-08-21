Revelan la clave que haría que Franco Colapinto siga en Alpine en 2026

El piloto argentino aún no tiene su asiento confirmado en la Fórmula 1 para el próximo año, aunque todo indica que continuaría.

La Fórmula 1 se prepara para el reinicio de la temporada 2025 con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort el próximo 31 de agosto , y mientras tanto, el futuro de varios pilotos sigue siendo tema de especulación. Uno de los nombres que más ruido genera es el del argentino Franco Colapinto , cuyo destino para 2026 aún no está definido oficialmente, pero todo indica que continúa firme dentro del radar de la máxima categoría.

En medio del receso, el periodista español Jorge Peiró Soler —corresponsal que ha seguido de cerca la carrera del piloto de Pilar— participó de Carburando Radio y se refirió al futuro inmediato del joven. A pesar de mantener un tono prudente, aseguró con contundencia que "decir hoy que Colapinto no correrá en el 2026 es absurdo" y pidió paciencia hasta el cierre de la temporada para conocer la decisión final de Alpine .

Además, destacó que el argentino aún es parte del programa de Alpine, y que no se le puede exigir demasiado teniendo en cuenta las limitaciones del monoplaza, que describió como “el último de la parrilla con diferencia” .

Un respaldo fuera de la pista: el poder de los sponsors

El análisis de Peiró se complementa con lo publicado por medios como Fórmula 1 Magazine y ESPN Gran Bretaña, donde se sostiene que, más allá del rendimiento en pista, hay un factor determinante que podría asegurarle un asiento a Colapinto en 2026: el fuerte apoyo económico que recibe por parte de sus patrocinadores.

Si bien se mencionó que Paul Aron podría tener una oportunidad en la parte final del campeonato y que Valtteri Bottas estaba en el radar de la escudería francesa, la opción del finlandés ya estaría descartada, dado su inminente desembarco en Cadillac. En ese contexto, el aporte financiero que garantiza el entorno de Colapinto cobra especial relevancia, posicionándolo como una pieza clave para la estructura de Alpine de cara al futuro.

Así, mientras el “silly season” de la F1 sigue su curso, Franco Colapinto continúa entre los candidatos a ocupar un asiento titular el próximo año. Con el respaldo de Alpine, el aval económico de sus sponsors y un rendimiento competitivo dentro de sus posibilidades, el piloto argentino mantiene viva su ilusión de concretar el gran salto a la Fórmula 1 en 2026.

¿Alpine condiciona a Franco Colapinto?

Mientras la Fórmula 1 atraviesa su receso de verano, el sitio oficial de la categoría publicó un balance sobre los pilotos debutantes y allí habló sobre el argentino Franco Colapinto, destacándolo como uno de los casos más complejos de la temporada.

El argentino, que asumió el desafío de reemplazar al australiano Jack Doohan en Alpine a mitad de año, fue resaltado por haber dado un salto de responsabilidad sin pretemporada, con un ingeniero de carrera nuevo y en medio de la inestabilidad interna de la escudería francesa.

Según la Fórmula 1, estas condiciones adversas marcaron la irregularidad que el pilarense mostró hasta ahora en su primera experiencia completa como titular, donde aún no pudo sumar puntos en el campeonato.

Se remarcó que la salida de Doohan fue el punto de partida para que Colapinto se convierta en piloto oficial de Alpine, aunque la transición no estuvo acompañada por la estabilidad necesaria.

El sitio de la máxima categoría comparó la situación del pilarense con la que atravesaron en su momento el francés Pierre Gasly y el neozelandés Liam Lawson en Red Bull, pilotos talentosos que tampoco pudieron asentarse de inmediato por la presión y la falta de contexto favorable.

En ese sentido, el análisis apuntó directamente a Alpine como el gran responsable de las dificultades: “Los extraños manejos sobre el asiento dejaron a dos capaces pilotos compitiendo con una mano atada a sus espaldas”.

De todas maneras, el informe también destacó un aspecto positivo y es que Colapinto tendrá una ventaja respecto a sus primeros meses, ya que después del Gran Premio de Países Bajos regresará a circuitos en los que ya corrió y se destacó cuando debutó con Williams en 2024.

Si logra capitalizar esa experiencia y mejorar sus clasificaciones, la Fórmula 1 consideró que el argentino podría dar un giro a su temporada y cerrar el año sumando puntos importantes para Alpine.