Cerraron playas en España por la aparición del peligroso dragón azul marino

El extraño animal, que puede provocar dolorosas quemaduras, fue detectado en un municipio de la Comunidad Valenciana.

La aparición de dos ejemplares de dragón azul marino , un extraño animal que puede provocar dolorosas quemaduras además de otros malestares físicos, llevó a las autoridades de un municipio de la Comunidad Valenciana, en España , a cerrar sus playas en forma preventiva.

Según comunicó oficialmente José Luis Sáez, el alcalde de Guardamar del Segura , los animales, cuyo nombre científico es Glaucus atlanticus, fueron detectados en la playa Vivers, uno de los siete balnearios que se encuentran en la ciudad ubicada en el sudeste español, en la provincia de Alicante.

“Desde #AyuntamientoGuardamar se ha puesto en marcha un dispositivo preventivo para detectar posibles ejemplares arrastrados por las corrientes marinas. Los servicios municipales están atentos a la evolución de la situación e irán informando sobre las diferentes medidas a tomar”, precisó el texto oficial.

El descubrimiento fue realizado el pasado miércoles y las autoridades recomendaron a la población que, si los veían, no tocaran a los dragones azules, ni siquiera con guantes, y que alertaran a los socorristas de inmediato.

El alcalde, de hecho, publicó una serie de fotos de los ejemplares que apareció en las costas españolas, que son bañadas por las aguas del mar Mediterráneo.

La Policía local, por su parte, directamente prohibió el baño en todas las playas del municipio “hasta nueva orden, por motivos de seguridad ciudadana”. Además, indicó que mantendría la vigilancia en coordinación con los servicios municipales e informaría sobre la evolución de la situación.

Medios locales reportaron el hallazgo de un tercer dragón azul en la playa de La Mata, en Torrevieja, al sur de Guardamar.

Cómo es y qué consecuencias puede causar el dragón azul

El dragón azul es una especie que mide entre 3 y 4 centímetros, y tiene un intenso, brillante y llamativo color azul con un toque plateado. Vive en aguas templadas y se alimenta de medusas e hidrozoos, como las carabelas portuguesas.

Poseen un veneno que almacenan y utilizan en caso de sentirse atacados. Lo inyectan por contacto y su picadura puede generar en humanos náuseas, dolores y vómitos, además de reacciones cutáneas con una sensación de profunda quemazón. Por esto es conocido como el "asesino más hermoso del océano".

Las autoridades de aquella ciudad española recomendaron, ante una picadura, enjuagarse con agua salada y acudir rápidamente al puesto de auxilio o centro de salud más cercano.

Según consignó este viernes National Geographic España en su sitio web, el descubrimiento de los dragones azules en Guardamar se sumó a los hallazgos de ejemplares de la misma especie en playas de otras ciudades de aquel país como Cádiz y Berenguer, donde también tuvieron que cerrar momentáneamente algunos balnearios.

Un día después, levantaron el cierre de las playas

Este jueves, la Policía de Guardamar del Segura informó que levantaba la prohibición de ingreso a sus playas.

“Hoy ondea bandera amarilla. Se levanta la prohibición por la presencia del dragón azul. El baño está permitido, pero con precaución”, anunciaron oficialmente.

En la misma publicación de Facebook, la Policía local lanzó una recomendación: “Cuida tu seguridad y la de los demás. Disfruta de la playa con responsabilidad”.