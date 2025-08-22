Una cuerda de acero se rompió y causó el derrumbe de la estructura en el noroeste del gigante asiático. Buscaban a cuatro obreros desaparecidos.

Tragedia en China: colapsó un puente en construcción y registran al menos 12 muertos

El colapso de un puente en construcción en la provincia de Qinghai, en China , provocó este viernes la muerte de al menos 12 obreros y la desaparición de otros cuatro trabajadores. El episodio ocurrió luego de que una de las cuerdas de acero que sostenía la estructura se rompiera , causando su caída sobre el río Amarillo.

Según medios locales, en la obra cuya finalización estaba prevista para fines de este mes se encontraban 16 personas al momento del derrumbe, entre ellas 15 trabajadores y un director de proyecto.

Un video difundido por la cadena estatal CCTV mostró cómo la parte central del arco del puente ferroviario Jianzha cedió de manera inesperada, y luego cayó al segundo río más largo de China en medio de evidentes chispazos.

En las imágenes que se viralizaron rápidamente en medios chinos, se ven también grúas y torres de andamios alrededor de la estructura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/spotlightoncn/status/1958827847478649138&partner=&hide_thread=false On Aug 22, tragedy struck in Qinghai—16 workers plunged to their deaths when a construction rope snapped at the Jianzha Yellow River Bridge. Another fatal example of China’s poor safety standards. pic.twitter.com/dgJl34nB91 — Spotlight on China (@spotlightoncn) August 22, 2025

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China envió de inmediato un equipo especial para coordinar las operaciones de rescate y exigió que se investiguen las causas del accidente lo antes posible.

Los trabajos de búsqueda y rescate tras el derrumbe del puente

Más de 380 agentes de distintos departamentos fueron movilizados a la zona del derrumbe, entre ellos equipos de gestión de emergencias, bomberos, personal sanitario, transporte y seguridad pública, además de la policía armada.

El amplio operativo desplegado contó también con 66 vehículos y 23 embarcaciones para intensificar las labores de búsqueda en el río Amarillo, en medio de un contexto que no es fácil por la magnitud de la estructura y la corriente del río.

Puente china 2 Tragedia en China: colapsó un puente en construcción y registran al menos 12 muertos

El puente Jianzha, diseñado como una estructura de arco con armadura de acero, forma parte del ferrocarril Sichuan-Qinghai, un proyecto pensado para mejorar la conexión entre el oeste y el centro de China.

Antecedentes de accidentes similares en puentes de China

Los accidentes en puentes se hicieron frecuentes en los últimos tiempos en el gigante asiático. En diciembre del año pasado, por caso, 13 trabajadores murieron tras un derrumbe en una obra ferroviaria en la ciudad de Shenzhen, en el sur del país.

Mucho más acá en el tiempo, a principios de este mes, colapsó un puente peatonal colgante en Xiata, en la región autónoma de Xinjiang, un destino popular entre los turistas por la belleza de sus paisajes naturales. En ese incidente, al menos cinco personas perdieron la vida.

Según trascendió, ese episodio pudo haber sido causado por un mantenimiento deficiente y, además, por excederse en la cantidad de personas que circulaban por el puente al momento de su caída.

Un turista dijo a un medio local que vio a gente caer al río y a las rocas durante el hecho. Contó, además, que algunas personas quedaron atrapadas en el puente. Los visitantes utilizaban esa plataforma para llegar hasta los lugares donde podían obtener visiones panorámicas únicas.

Medios locales como Jiemian News recordaron un incidente parecido que tuvo lugar el 19 de junio de 2024 en el Puente Jiangjun, donde la rotura de un cable de suspensión también provocó una grave inclinación del puente.