Video: colapsó el techo en un festival de la cerveza, dejó dos muertos y 50 heridos

Había más de 2 mil personas en el evento cuando la estructura cayó sobre los espectadores. Las imágenes.

El techo cayó sobre los espectadores que disfrutaban de la Fiesta de la Cerveza.

Un festival de la cerveza terminó en tragedia cuando el techo de una de las estructuras colapsó en pleno evento. Más de 2.000 personas se encontraban en el lugar cuando la construcción cedió, causando la muerte de al menos dos personas y dejando más de 50 heridos . Las autoridades investigan las causas del siniestro mientras se difundieron impactantes imágenes del momento del derrumbe.

El hecho tuvo lugar el pasado 15 de agosto en la provincia de Sichuan, en el centro-sur de la República Popular de China, pero trascendió en las últimas horas después de que se difundieran los videos del momento exacto en el que la estructura cedió y cayó sobre la gente .

Faltaban pocos minutos para las 22 horas cuando un pilar se derrumbó y sembró el caos. En las imágenes se observa a las personas correr hacia la salida del predio , en un intento desesperado por salvar su vida. Todo pasó mientras la reconocida artista china Zhuang Xinyan estaba cantando en el escenario.

Según informó el diario chino Yeeyi el techo cayó sobre aproximadamente, 300 personas. De los 50 heridos, tres se encuentran en grave estado. La principal hipótesis sobre lo ocurrido, es que la lluvia y los fuertes vientos que azotaron la región esa noche, habrían sido los causantes de que las vigas se desplomaran.

La Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Mianzhu dio detalles del hecho a través de un comunicado publicado por el medio local The Paper: “Tras el incidente, el gobierno municipal de Mianzhu movilizó de inmediato a los departamentos pertinentes para llevar a cabo labores de rescate de emergencia, atención médica y socorro posterior al desastre”, indicaron.

A su vez, revelaron que la “causa del incidente se encuentra bajo investigación”. Hasta el momento, no trascendió la identidad de las víctimas y los organizadores del festival no hicieron declaraciones al respecto.

Se derrumbó el techo de una escuela y murieron siete niños

El techo de una escuela se derrumbó en el estado de Rajastán, en India, y provocó la muerte de al menos siete niños, además de unos 29 heridos, algunos de ellos de gravedad.

El incidente ocurrió en el establecimiento público de la aldea Piplodi, en la ciudad de Manohar Thana, alrededor de las 8 de la mañana local, horario en el que había unos 60 estudiantes reunidos para la oración matinal, además de profesores y personal no docente, según estimaron las autoridades.

Derrumbe, techo, India. Se derrumbó el techo de una escuela en India y se registraron varios muertos.

"Cuatro niños murieron y otros 17 resultaron heridos. Diez niños han sido llevados a Jhalawar (la localidad más próxima al colegio derrumbado), de los cuales al menos tres están en estado crítico", dijo el superintendente de Policía del distrito, Amit Kumar, en declaraciones a la agencia de noticias PTI.

Posteriormente, según citaron medios locales, el secretario de Educación estatal, Krishna Kunal, confirmó que la cantidad de víctimas y de heridos se había ampliado, y que tenían entre 8 y 11 años.

Por su parte, el ministro de esa misma área, Madan Dilawar, indicó en redes que “la pérdida de vidas debido al colapso del techo de la escuela en el área de la estación de policía de Manohar, en el distrito de Jhalawar, es extremadamente triste”.