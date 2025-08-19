Terror: apuntaron con un arma a una nena de 5 años para robar un auto y todo quedó registrado

Las cámaras de seguridad grabaron el violento episodio, que ocurrió cuando la pequeña se encontraba con su papá.

Días atrás se conoció que una mujer fue asesinada cuando intentaban robarle el auto. El crimen ocurrió frente a su hijo de 15 años. Este lunes por la noche, se registró un episodio similar, donde una nena terminó en medio de un violento hecho .

Las cámaras de seguridad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires , registraron a dos delincuentes que interceptaron a un hombre y a su hija de cinco años. En medio del tenso momento, apuntaron con u n arma de fuego a la menor para robar el vehículo familiar. Todo ocurrió en la intersección de las calles Boquerón y Pereyra, a tan solo dos cuadras de la General Paz.

En el video se puede observar el impactante momento del robo y a las víctimas, sin oponer resistencia. Sin embargo, unos segundos después el padre de la nena intentó correr, queriendo escapar de la situación, pero se resbaló, cayó al piso y estuvo a centímetros de ser atropellado por un auto que también intentaba irse del lugar.

Le apuntaron a su hija en un robo

Durante esos momentos de confusión y peligro, la nena de cinco años quedó sola en la vereda por varios segundos. A pesar del temor, corrió hasta encontrarse con su papá, quien ya había logrado eludir a los ladrones.

Las víctimas del robo ya realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría de Ciudadela. Por estas horas, la Justicia investiga el caso y se están analizando las cámaras de seguridad para tratar de identificar y dar con los delincuentes responsables de este aterrador asalto.

Mataron de un tiro a una mujer delante de sus hijos para robar su auto

Una mujer fue asesinada por delincuentes en un violento intento de robo. Delante de su hijo, tres jóvenes quisieron robarle el auto y le pegaron un tiro cerca del hombro izquierdo. El episodio conmocionó el pasado jueves a toda Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

El dramático episodio ocurrió cuando Rita Suárez, de 47 años, estaba estacionada en la esquina de Juan Florio y Miró, esperando que su hija saliera de una clase particular de canto cuando fue sorprendida por los ladrones. Su hijo, de 15 años, estaba en el asiento trasero y presenció el ataque.

Crimen en La Matanza, mataron a una mujer y los atraparon por comprar en un chino

Los menores autores del crimen se fugaron, pero este lunes quedaron a disposición de la Justicia. Para esto, las madres de ellos, de 16 y 17 años, fueron clave en la entrega ya que decidieron llevarlos personalmente a una sede policial. En tanto, el único mayor de edad vinculado ya fue detenido.

El robo, el delito más registrado en Provincia de Buenos Aires

Según el último informe del Fuero Criminal y Correccional que publica el Ministerio Público Fiscal bonaerense, en la provincia de Buenos Aires el delito más frecuente en 2023 (último dato disponible) fue el robo simple, lo que representa el 11,96% del total de delitos registrados.

Si se suman las distintas modalidades de robo, como el robo agravado por uso de arma (40.796 casos) y otros robos con agravantes (16.691 casos), la cifra total asciende a 181.466 casos, que sería el 17,5% del total, lo que confirma que el robo en sus diversas formas es el principal delito en la provincia.

El segundo delito con más investigaciones iniciadas fue el hurto, (9,90%), seguido por las amenazas (10,06%).