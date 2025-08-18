Violento intento de robo: en un forcejeo, le lastimó un dedo a la víctima y quedó detenido

El viernes el delincuente se metió en el auto de la dueña. Quedó en prisión preventiva por un antecedente de 2024.

Un violento hecho de inseguridad se registró cuando un hombre intentó robar el auto a una mujer en el centro el pasado 15 de agosto. El hecho terminó con la mujer herida y el delincuente detenido. Finalmente, este sábado el Ministerio Público Fiscal (MPF) le formuló cargos teniendo en cuenta un robo previo.

En la audiencia, la asistente letrada de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, Lorena Juárez, pidió la imputación del hombre identificado como P.A.F. por ambos hechos ocurridos en la ciudad de Neuquén, y solicitó que permanezca detenido por dos meses.

El juez de garantías Cristian Piana hizo lugar al pedido, formalizó los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.

Terminó detenido por dos intentos de robos

El primer hecho que se le imputó al delincuente se remonta al 11 de junio de 2024, cuando P.A.F. dañó el soporte de seguridad de una Toyota Hilux 4x4 estacionada. Con el uso de la fuerza robó la rueda de auxilio con llanta de chapa. En esa ocasión el personal policial lo observó transportando la rueda y procedió a su detención, notificando posteriormente al propietario, quien radicó la denuncia.

En tanto, el último hecho se registró el viernes cerca de las 12:50, en la intersección de Sarmiento y Chaneton. Según la fiscalía, P.A.F. se acercó a una mujer mientras se subía a su Fiat Palio y la sorprendió ingresando de sopetón al asiento del acompañante.

En ese contexto, la mujer intentó defenderse y lo empujó, lo que derivó en un forcejeo. Mientras, la víctima pidió ayuda a los gritos y comenzó a tocar la bocina, y el acusado intentó quitarle las llaves, provocándole un corte en un dedo de la mano derecha y apoderándose del control de la alarma del rodado. En ese momento, efectivos de la Policía Metropolitana que patrullaban la zona advirtieron la situación, intervinieron y lo detuvieron.

robo auto detenido

Luego de relatar ambos hechos, en relación con las medidas cautelares, Juárez solicitó que se le imponga a P.A.F. prisión preventiva por dos meses y argumentó que el imputado registra antecedentes penales por hechos similares. En caso de recaer una condena, esta vez sería de cumplimiento efectivo.

Además, la fiscal planteó la existencia de riesgo de fuga, dado que al momento de su detención tenía una orden de captura vigente, que carece de domicilio fijo y que en necesario resguardar el riesgo para la integridad de la víctima del primer hecho.