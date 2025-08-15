Mataron de un tiro a una mujer delante de su hijo y los atraparon por ir a comprar después del crimen

El brutal asesinato ocurrió a plena luz del día, cuando quisieron robarle el auto. El hijo de la mujer pudo contar cómo ocurrió todo. Hay un menor prófugo.

Las pistas del asesinato en La Matanza fueron una grabación de seguridad y una compra en un supermercado Chino. Foto: Infobae.

Las pistas del asesinato en La Matanza fueron una grabación de seguridad y una compra en un supermercado Chino. Foto: Infobae.

Un brutal asesinato se registró en las últimas horas. Según se conoció, en el contexto de un robo, dos delincuentes mataron a una mujer frente a su hijo de 15 años. Por el crimen hay un detenido y dos prófugos.

Fuentes policiales confirmaron que todo ocurrió cuando tres delincuentes iban caminando, se acercaron hasta un Renault Sandero Stepway e intentaron robarlo. La mujer que lo conducía no alcanzó a bajarse y la mataron de un disparo a la altura del hombro izquierdo.

La víctima fue identificada como Rita Suárez , de 47 años, quien se encontraba en el interior del vehículo junto a su hijo de 15 años, esperando que su otra hija saliera de una clase particular. Todo ocurrió a plena luz del día, en la tarde del jueves en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza .

El hijo de la mujer pudo contar a la policía que los delincuentes se acercaron e intentaron subir al auto. Aseguró que su mamá no pudo reaccionar y fue en ese momento que uno de ellos sacó un arma y le disparó. La bala atravesó el vidrio y le pegó en el hombro.

mujer asesinada

La mujer fue trasladada de urgencia a la clínica Cruz Celeste en San Justo, pero finalmente murió por las graves lesiones del ataque. El caso fue esclarecido a las pocas horas, con La la captura de un delincuente mayor de edad, mientras que dos menores continúan prófugos.

Los atraparon por ir a comprar a un supermercado chino

Según Infobae, la pista que delató a los delincuentes provino de un supermercado chino, ubicado a seis cuadras de la escena del hecho. Allí, realizaron compras después del crimen. Uno de ellos pagó con una billetera virtual a su nombre, lo que llevó a una serie de allanamientos en la zona de Rafael Castillo.

Asesinato La Matanza

Tras averiguar la dirección, el allanamiento fue inmediato y huvo presencia de helicópteros policiales. Durante el operativo, un menor intentó escapar por los techos pero fue detenido.

El mayor de edad quedó detenido y fue identificado como Alex Muñoz, de 19 años, vestía la misma ropa que usó para supuestamente cometer el hecho. Además, le encontraron una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador junto a cincuenta municiones marca Magtech en una caja, según información del mismo medio.

Crimen en La Matanza, mataron a una mujer y los atraparon por comprar en un chino

La pistola incautada podrá ser sometida a un peritaje balístico para determinar si fue el arma empleada para matar a Rita Mabel Suarez.

Con respecto al menor de edad que compró en el supermercado, su nombre fue cotejado con los registros del RENAPER, lo que permitió conocer con precisión la cara de uno de los tres acusados, así como su fecha de nacimiento. Al comprobarse que tenía 17 años, la causa fue derivada a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza.

image

Dos asesinatos en 24 horas en La Matanza

El homicidio de Rita Mabel Suarez fue el segundo que en 24 horas en el partido más numeroso de la provincia de Buenos Aires luego de que motochorros mataran a una mujer y balearan a su hermana policía para quitarles la moto.

Según publica Clarín, la víctima fue identificada como Esmeralda Bustamente, quien tenía 23 años y recibió un disparo en el pecho. Mientras que su hermana, Emilce (24), que se desempeña en la UTOI de la Policía bonaerense, recibió un balazo en su mano derecha.

Según relató la mujer policía y las imágenes grabadas por la cámara de seguridad, las dos mujeres iban en una Honda Tornado cuando pararon sobre una vereda en Carcarañá y Ruta 21. En ese momento aparecieron cuatro ladrones armados en dos motos y las asaltaron.