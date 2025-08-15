Labubu y Tralalero Tralala, los preferidos del Día de la Niñez: a cuánto se consiguen en Neuquén

Hay muñecos y personajes digitales que este año revolucionaron todo. En las jugueterías de la ciudad se puede encontrar variedad de precios y son los más buscados.

Este año el protagonismo indiscutible de los más chicos son los famosos Labubu y los “Italian brainrot” como Tralalero Tralala y Ballerina Capuchina.

En la cuenta regresiva del festejo del Día de la Niñez , hay muchas familias que aún no han podido comprar un regalo para este domingo 17 de agosto. Sin dudas y como suele suceder cada año, hay personajes que están de moda y se convierten en los preferidos a la hora de elegir un juguete. Hay muñecos y personajes digitales que en el último tiempo revolucionaron el mercado, dejando atrás los clásicos juguetes.

Este año el protagonismo indiscutible de los más chicos son los famosos Labubu y los “Italian brainrot” como Tralalero Tralala y Ballerina Capuchina , creados en internet y que cosechan millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube.

Según indicaron desde Tiendanube, las ventas de artículos vinculados a Labubu aumentaron un 300% en el segundo trimestre de 2025 , con más de 16.000 productos vendidos en Argentina.

SFP Jugueterias dia del niño (16) Sebastián Fariña Petersen

Mientras que los personajes como Tralalero Tralala, con sus diseños absurdos, lograron a atrapar a chicos y adolescentes de todas las edades. En este caso no hay una marca oficial detrás de la venta de sus juguetes, por lo que las opciones en el mercado se multiplican, como así también sus precios.

En algunos casos, los juguetes oficiales de Labubu superan los $100.000 en distintos comercios, pero también otras opciones más económicas que varían según su tamaño y calidad, adaptándose a cada bolsillo.

A cuánto se consiguen los Labubu y Tralalero Tralala en Neuquén

Las jugueterías de la capital neuquina no escapan a las tendencias que hay en todo el país, y entre los juguetes más buscados están los muñecos Labubus y Tralalero Tralala, aunque también hay muchas opciones de peluches o muñecas sorpresas, además de slime en todas sus medidas y formatos, que por cierto es lo más barato.

"La verdad que está costando un poco las ventas, más que nada por la situación económica, pero la gente sigue viniendo animada a comprar para los chicos. Entonces, por más de que cueste un poco, se sigue vendiendo bastante bien", contó Julieta Mora, vendedora en el Niño Feliz.

Asimismo, contó a LMNeuquén que siempre "buscan lo que está de moda" en primera instancia y también los juguetes tradicionales como autos a control remoto, muñecas y pelotas.

SFP Jugueterias dia del niño (13) Sebastián Fariña Petersen

En la juguetería "El Niño Feliz" por ejemplo, los precios de los muñecos Labubus, que son como llaveros, rondan en los $24.900 y $39.900 los más grandes con ropa, dependiendo del modelo.

En locales de "El Mundo Importado se consiguen a $30.000. Este lunes, en la esquina de Olascoaga y Mitre, un capibara gigante vendía el mismo muñeco a 20.000 pesos.

Hugo Martiñones, del Mundo Importado, resumió en tres los juguetes más buscados para este Día de las Infancias: el primero es Labubu, luego los muñecos de Tralalero Tralalá y el juego de mesa Basta.

Los muñecos de Tralalero Tralalá están entre $20 .000 y $25.000. Y el juego de mesa viral a $39.000.

Dia del niño- Jugueteria Flipper (9) Maria Isabel sanchez

Otros productos muy buscados son los sorpresa. Hay un peluche que viene en un huevo que se llama Rainbocorns que en Neuquén se consigue a $119.000. En el Niño Feliz también tienen productos como las muñecas LOL que se venden a $149.900.

En ese comercio se venden peluches de diversos precios, para todos los bolsillo. Se pueden encontrar la mayoría entre $15.000 y $20.000, aunque también hay gigantes a $120.000.

¿Qué son los Labubu y el Tralalero Tralala?

Labubu es una criatura con aire elfo, sonrisa pícara, orejas puntiagudas y pelaje colorido, que parece sacado de un cuento encantado… o de una pesadilla adorable. Es una creación del artista hongkonés Kasing Lung, parte de la serie “The Monsters”, y fabricado por la marca china Pop Mart, especializada en juguetes de diseño y coleccionables.

labubu

Nació en el 2019 y no paró de crecer en popularidad, pero fue en 2024 cuando explotó globalmente, gracias a influencers y celebridades como Lisa (Blackpink), Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian.

Por su parte, el Tralalero Tralala es un tiburón antropomórfico con zapatillas Nike truchas y sonrisa desquiciada es el ícono del llamado Italian Brainrot, una estética digital nacida en TikTok que mezcla humor absurdo, diseños saturados y referencias a la cultura pop y lo retro.