Buscan a un delincuente prófugo en Neuquén: el detalle de su prontuario

Fue condenado por robo y lesiones graves. En verano agredió a efectivos por falta de detergente y detonó un motín en la Comisaría Quinta.

La Policía de la provincia emitió una orden de búsqueda y aprehensión de un hombre de 25 años con un largo historial delictivo y conductas violentas. En 2019, con 18 años el delincuente noqueó a un policía en un supermercado del barrio Gran Neuquén Sur mientras un cómplice intentaba robarse una barra de chocolate.

La solicitud fue dispuesta por la Comisaría Segunda que difundió un cartel oficial con su fotografía y datos personales solicitando la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Según el parte oficial, Sandoval mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones. Ante cualquier información, pidieron comunicarse al (299) 4424063 .

El 5 de agosto fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva por dos intentos de robo y reincidencia . La orden judicial actual es de localización y aprehensión inmediata, pero las autoridades no brindaron detalles del motivo y circunstancias de su búsqueda.

534416550_1196465379178697_5192538729072341543_n La Policía lanzó por segunda vez una orden judicial actual de localización y aprehensión inmediata de Kevin Sandoval.

Un delincuente con amplio historial de robos, violencia y fuga

La historia de Kevin Nahuel Sandoval está marcada por episodios de violencia que lo pusieron en la mira de la Justicia desde muy joven. En 2019, cuando tenía apenas 18 años, protagonizó un brutal ataque en un supermercado del barrio Gran Neuquén Sur. Allí, un policía que hacía adicionales intentó detener a un cómplice suyo que intentaba llevarse una barra de chocolate sin pagar. Sandoval intervino con un golpe que dejó al uniformado inconsciente en el piso. La agresión fue tan violenta que el efectivo sufrió un traumatismo de cráneo y, como consecuencia, amnesia del hecho.

El 2 de abril, la jueza Estefanía Sauli avaló el pedido de la fiscalía y acusó a Kevin Sandoval de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones agravadas por la calidad de sujeto pasivo.

Años más tarde, en diciembre de 2024, ya bajo el régimen de prisión domiciliaria, condenado por robo con lesiones graves, en el barrio Cuenca XVI, volvió a desafiar a las autoridades: dañó el dispositivo de tobillera electrónica que debía portar y se fugó. Esto motivó la intervención del Comando de Operaciones Policiales y quedó registrado como un incumplimiento grave en sus antecedentes.

comisaria 18 gran neuquen Personal de la Comisaría 18 realizó la primera intervención en Cuenca XV.

En el lugar se entrevistó a la familia que indicó que el detenido abandonó la vivienda y que el sujeto era un agresivo constante. A raíz del hecho, se dispuso la emisión de una orden de búsqueda y retención del sujeto, además de iniciar una causa judicial por el daño al equipo de monitoreo.

Finalmente, fue detenido cuando se presentó de manera espontánea y voluntaria en la Comisaría 19, del Barrio Confluencia, donde informó que había dejado la vivienda tras dañar el dispositivo. Finalmente, fue rápidamente demorado y puesto a disposición de la Justicia.

Furia por falta de detergente y motín en la Comisaría Quinta

El último hecho conocido lo tuvo como protagonista en enero de 2025 dentro de la Comisaría Quinta de Centenario. Según fuentes policiales, todo comenzó cuando Sandoval reclamó un elemento de higiene y, al no recibirlo, detonó un reclamo que terminó en quema de colchones.

El eje del incidente fue la falta de suministro de detergente, solicitado por uno de los reclusos, Kevin Nahuel Sandoval, condenado por robo y lesiones graves. La negativa del personal para entregar el producto, debido a que no había, desencadenó una fuerte reacción por parte de Sandoval, quien amenazó a un cabo y comenzó a lanzar objetos desde el interior de su celda.

Su actitud sirvió como catalizador para que otros dos detenidos, Javier Maximiliano Sepúlveda y Sebastián Rogelio Orellana, se unieran al reclamo. En cuestión de minutos, la escalada de destrozos derivó en la quema de colchones y motín carcelario. Esta situación obligó la intervención del personal penitenciario, bomberos y unidades especiales. Además, los internos rompieron una pared de ladrillos con el fin de obtener escombros y piedras para atacar al personal policial.