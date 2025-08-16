Impactante choque: trabajador de Pedidos Ya voló por el aire y estalló de indignación

Video. El siniestro tuvo lugar en el centro de la vecina ciudad de Cipolletti. El joven pudo contarla y disparó para todos lados.

Los trabajadores de Pedidos Ya y otros deliberys, se sabe, conviven con los riegos. Entre la prisa por llegar a tiempo con el menú y el tránsito complicado, el peligro a sufrir un accidente en las calles de la región está latente.

Y esta vez lo sufrió en carne propia un trabajador de esa cadena de reparto de comida que protagonizó un violento siniestro en pleno Cipolletti y luego estalló de indignación por la supuesta negligencia del auto que lo impactó.

"Ni miró el del auto cuando salió. Es un desastre la gente toda acelerada, no respetan nada. La municipalidad está pintando la senda peatonal y no la respeta nadie. Los autos que no usan los espejos ni las luces de giro", lanzó con impotencia el trabajador en declaraciones a Intrusos de la Política.

Embed

Más allá de la espectacular caída, el muchacho habría sufrido algunos golpes y dolencias menores.

Intimaron a Pedidos Ya

En abril de este año, desde el gobierno cipoleño confirmaron a LMCipolletti que se envió una carta documento con una intimación para que Pedidos Ya cumpla con las mismas obligaciones que los demás comerciantes cipoleños, incluidos emprendedores del mismo rubro.

La app de delivery de productos concentra el grueso del mercado de reparto, especialmente de comida. Ya no se ven "motitos" trabajando para una rotisería o delivery puntual, sino que casi todos los comercios operan con Pedidos Ya.

La firma se puede utilizar en Cipolletti desde hace algunos años, pero el conflicto surgió en los últimos meses a partir de reclamos vecinales contra los repartidores, "riders", según los define la compañía multinacional.

En el centro, por ejemplo, hacen base en la esquina de Irigoyen y Villegas, en la vereda del edificio Torino. También se los puede ver en la plaza o cerca de los supermercados. El uso de espacios públicos, que entorpece el paso por la vereda, es uno de los motivos por los que el Municipio comenzó a recibir quejas. Otros casos, más complejos, se dieron por incidentes viales justamente.