Tensión y despligue policial en el barrio Valentina Sur: ¿qué pasó en la comisaría?

Vecinos de ese barrio de Neuquén capital encendieron las alarmas y llamaron la atención acerca del gran despliegue policial que hubo en torno a la Comisaría 44.

El despliegue de móviles en el barrio Valentina Sur llamó la atención

La jornada del viernes terminaba con una calma aparente. Un día que parecía feriado nacional, aunque no lo fuera realmente. Sin embargo, cuando avanzó por fin la noche, el clima comenzó a enrarecerse en un sector de esta ciudad donde la confusión agitada y el desorden ruidoso muchas veces fue tumulto y motín en la Comisaría 44 o un incendio intencional en la Escuela 223, enfrentamientos narcos o linchamientos a un presunto abusador de menores.

Hablamos del barrio Valentina Sur , donde el termómetro social de los vecinos marcó este viernes otra noche movida. El gran despliegue de fuerzas que hubo en torno a la unidad policial encendió las alarmas y se comenzó a correr la voz acerca de un posible motín o intento de fuga en la unidad.

Según pudo conocer LMNeuquén , se pudo ver a varios móviles y agentes trabajando en horas de la noche para contener el conflicto que se estaría gestando puertas adentro de la comisaría.

ON - Comisaria 44 Valentina Sur (3).jpg Omar Novoa

Y no sería extraño. La unidad cuenta con un historial de situaciones parecidas. Mejor dicho, el sector preparado como alcaidía. Sin ir más lejos, en junio de 2024, los presos que alojaban tomaron el complejo durante 9 horas. Por entonces, el lugar estaba colapsado y era un secreto a voces que los motines eran más frecuentes que los que trascendían.

La palabra oficial de la Policía de Neuquén

Consultada al respecto, la comisario inspector coordinadora operativa, Patricia Silva, confirmó el gran despliegue policial en el sector con motivo de un intento de fuga de 4 internos alojados en la alcaidía de la Comisaría 44.

En diálogo con LMNeuquén, precisó que el incidente fue percatado "alrededor de las 19:30 del viernes, cuando personal policial que cubría un servicio en la Comisaría 44, haciendo tareas de 'cuartelero', observó que 4 internos en el sector del patio de la unidad, el cual está cubierto con una reja, intentaban romperla, dañarla, limarla, con intenciones de fugarse".

Al observar esta situación, se informó inmediatamente al resto de las unidades colaborar en el perímetro externo. Acudieron efectivos de las comisarías 46 y 17, Metropolitana y personal motorizado.

La pelea entre detenidos sucedió en la alcaidía de la Comisaría 44. La pelea entre detenidos sucedió en la alcaidía de la Comisaría 44.

"Tomamos la determinación de retirar a todos los internos del patio y fueron alojados en sus celdas pertinentes. En una requisa posterior, se secuestraron teléfonos celulares; y los que intentaron fugarse fueron trasladados a otras unidades", agregó Silva.

Asimismo, destacó el trabajo del personal de la Comisaría 44: "Tanto los jefes como el personal actuaron con profesionalismo. Estuvieron a la altura de la situación, se evitó la fuga de los internos y se dio intervención también a la oficina judicial":

Aclaró también que así como nadie logró su cometido -la fuga- tampoco resultó lesionado algún interno, ni personal policial.