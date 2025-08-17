Indignante: le quiso robar a una familia de Centenario una bolsa de papas y otra de cebollas

Un vecino solidario frustró la huida del ladrón al alertar en forma rápida a la Policía. Sin demorarse, los agentes restituyeron lo sustraído a las víctimas.

Efectivos de la Comisaría 52 de Centenario lograron apresar al ladrón de bolsas de papas y cebollas.

Algunos delincuentes se encuentran a la expectativa de cualquier oportunidad de robo y los más perjudicados son aquellos vecinos que, en ocasiones, se ven obligados a dejar en sus patios herramientas o, mercadería perecedera. Uno de los ilícitos que movilizó a la Policía de la ciudad de Centenario durante este fin de semana largo tuvo relación con la sustracción de dos bolsas de papas y cebollas.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad, los efectivos de la Comisaría 52 fueron alertados este domingo por la mañana sobre un sospechoso que había saltado un paredón con dos bolsas. Inmediatamente, motoristas se dirigieron al lugar, en el cruce de las calles Los Incas y Leopoldo Lugones, y no tardaron en observar al sospechoso que se alejaba con dos bolsas.

El ladrón, sorprendido, no alcanzó a alejarse y tras ser interrogado, se limitó a brindar sus datos personales. En tanto, una vecina confirmó que había sido la damnificada del indignante robo.

ladrón detenido Gentileza Policía del Neuquén

Una rápida devolución de lo sustraído

Al tratarse de un hecho menor, los agentes devolvieron la mercadería a la víctima y se encargaron de trasladar al delincuente a la sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Mientras tanto, los controles preventivos de la División Motorizada D.C.G. favorecieron el secuestro de una moto robada. El procedimiento se derivó de una intensa persecución por varias calles de la ciudad.

moto recuperada Gentileza Policía del Neuquén

De acuerdo a lo informado por la Policía provincial, el operativo se desplegó en la noche de este último sábado, cuando los agentes de la Comisaría 21 realizaban un control de rutina. En forma repentina, un motociclista no dudó en desviarse ante la presencia de las fuerzas de seguridad provinciales y buscó alejarse por la calle Alicia Moreau de Justo.

Luego de recorrer varias calles, el motociclista ingresó a una propiedad particular y abandonó el vehículo. Los agentes se entrevistaron con los ocupantes de la vivienda y les manifestaron que no conocían al sospechoso. El delincuente consiguió saltar un paredón y huyó a la carrera.

En tanto, los integrantes de la Motorizada se encargaron de verificar los datos de la moto, marca Honda, y tras consultar a sus pares de la División Automotores, comprobaron que registraba un pedido de secuestro de la Comisaría Tercera.

Frente a esta situación, se le dio intervención al MPF.

Varios secuestros de vehículos robados

También este fin de semana largo, en otro procedimiento encabezado por personal de la Comisaría 41, se incautó un auto que tenía un pedido de secuestro de la Comisaría Tercera.

En este caso, bicipolicías que hacían una recorrida por el barrio Río Grande, observaron un auto abandonado en calle Nordestrom. Al igual que en otras oportunidades, revisaron el número de dominio y los cristales y ante la sospecha de que se trataba de un vehículo robado, volcaron los datos en el sistema policial. De esta forma, confirmaron que el rodado, un Renault Sandero, tenía una solicitud de secuestro a partir de la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.