Controles de tránsito terminaron con una persecución a motociclistas y un preocupante número de infracciones

La Municipalidad de Neuquén continúa adelante con importantes controles de tránsito , esta vez, en el sector de Ciudad Judicial, con el objetivo de prevenir accidentes ante la alta velocidad a la que circulan las motos y autos en calle Leloir. Ante el intento de fuga de dos motociclistas, los policías realizaron una persecución policial exitosa.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco "Pancho" Baggio , informó a LMNeuquén que durante el procedimiento se retuvieron 39 motos y 21 autos con faltante de documentación, como seguro obligatorio o licencia de conducir y escape libre.

Los controles se realizaron en medio de unas semanas con siniestros viales trágicos, con un joven de 22 años alcoholizado que atropelló a más de siete personas en una parada de colectivo un jueves por la mañana, y una automovilista sin carnet que pasó un semáforo en rojo en Ruta 7 y mató a una motociclista.

Controles por alta velocidad y retención de licencias de conducir

El subsecretario explicó que el lugar del operativo no fue aleatorio, sino que estuvo planificado con base en el registro de velocidades de 92 km en el pórtico de calle Doctor Ramón, la continuación de Leloir, donde se realizó el control en ambas manos. "Muchas veces es utilizado como pista de carrera, porque detectamos que los vehículos que suben por Illia tienen exceso de velocidad, y lo comprobamos con la charla con vecinos que se acercaron al control".

Durante el operativo se retuvieron 10 licencias de conducir, algunas porque estaban vencidas o no coincidía el domicilio del DNI con el carnet. Otras seis fueron retenidas por alcoholemia positiva. Lo sorprendente es que el operativo se realizó desde las 16 hasta las 20, por lo que, si bien Baggio destacó el bajo porcentaje, llamó la atención sobre el consumo de alcohol durante el día.

"Esto Intenta generar conciencia, prevenir que la gente disminuya la velocidad, pero hubo dos personas con intento de fuga que la policía tuvo que perseguir y traer al operativo, una máquina excavadora muy oronda, que tuvimos que retenerla", explicó. También se retuvo un camión de gran porte que transitaba fuera del recorrido habilitado para transporte pesado.

Qué dijo Baggio sobre la persecución a motociclistas

Al respecto de la actitud de dos motociclistas, advirtió: "todos los intentos terminan siendo frustrados, a partir de esa persecución, además del faltante que tuviera se le agrega el intento de fuga como una contravención más, así que no solo pone su vida y la vida de los demás en peligro en esas maniobras temerarias, sino que la Policía actúa, trae al control a la persona y lo pone a disposición del Juzgado de Faltas y es una agravante".

Por su parte, Yanina Pili, directora de Tránsito, precisó que el operativo contó con la participación de inspectores municipales, personal de Tránsito y efectivos de la Policía provincial, que “colabora estrechamente con los inspectores para verificar la documentación de los vehículos y detectar posibles casos de robo o irregularidades”, y subrayó que esta labor coordinada “es esencial para garantizar la seguridad y el orden en la vía pública”.

A su vez, aseguró que seguirán haciendo controles de tránsito en otros puntos de la ciudad, para continuar concientizando a la sociedad sobre la responsabilidad al volante.