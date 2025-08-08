Desalojaron a personas de situación de calle en Leguizamón y las vías

El operativo desinstaló un parador improvisado en el centro de Neuquén. La Comisaría Primera llevó demorada a una persona en situación de calle.

Este viernes por la mañana la Policía provincial llevó adelante un desalojo de dos personas en situación de calle que estaban sobre Leguizamón y las vías. El operativo desinstaló un parador improvisado que habían armado para pasar el día e incluyó la demora de un hombre, bajo supervisión de la Municipalidad de Neuquén .

En diálogo con LMNeuquén , Luis Arrieta, presidente de la Comisión Vecinal de Zona Centro , el operativo fue originado a raíz de un llamado al 147 este jueves y se trabajó en conjunto con la municipalidad, Juan Germán , a cargo de Director de Resguardo Territorial, Lucas Porro , director de vulnerabilidad y acompañó la Comisaría Primera , con la Policía Metropolitana .

Según explicó, Arrieta había recibido llamados reiterados de vecinos que solicitaban encontrar una solución frente al acampe de los linyeras que habían armado una especie de refugio con cartones y maderas contra un paredón. Si bien se manifestó conforme con la decisión, advirtió: "tampoco es la solución de fondo , tiene que haber otra más allá de esto".

SFP Desalojo de personas en situacion de calle en 12 de septiembre y Leguizamon (3) Sebastián Fariña Petersen

A su vez, agregó que no era suficiente la respuesta recibida de la subsecretaría de Familia por la preocupación de los vecinos de que podían invitar a ir al parador nocturno transitorio del gobierno provincial "Un lugar para dormir". "Tienen que estar presentes, tomar datos, actuar frente a la situación, no pueden no estar acá", advirtió el vecinalista.

Cabe destacar que el parador nocturno abre sus puertas en horario nocturno hasta la mañana y quienes se presentan no solo pueden dormir, sino que reciben comida, ropa, ducha, revisión médica y la posibilidad de conseguir trabajo. No obstante, la preocupación de los vecinos es qué sucederá durante el día.

Cómo fue el operativo desalojo de personas en situación de calle

El operativo para desalojar a las personas en situación de calle en calle Leguizamón y las vías comenzó pasadas las diez de la mañana. En primera instancia, un grupo de inspectores municipales y la Policía dieron aviso a tres personas que encontraron en el sector ubicado frente a la ciclovía, entre dos refugios improvisados con cartón y madera reciclada.

"Me llamo Pablo Valderrama, por si después aparezco cagado a palos", mencionó uno de los hombres mientras era conducido a un patrullero, tras insistirle a los efectivos que no tenía dónde llevar sus pertenencias. Por su parte, otro hombre más joven no presentó resistencia, pero lamentó: "no sé dónde ir".

Mientras tanto, empleados municipales comenzaron a desarmar el acampe, y cargaron un camión con un colchón, cartones, maderas, bolsas, una cajonera y otros materiales. Las bandejas de comida y botellas quedaron desperdigas en el pasto.

SFP Desalojo de personas en situacion de calle en 12 de septiembre y Leguizamon (8) Sebastián Fariña Petersen

Según pudo saber, LMNeuquén, hacia el final del operativo se trasladó a dos personas en situación de calle al Centro de Integración Social (CIS), dependiente de la Dirección Provincial de Vulnerabilidades.