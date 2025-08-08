Un joven motociclista chocó en Cutral Co y está internado grave en la capital neuquina

El motociclista tenía la prioridad de paso, pero al parecer el impacto se produjo cuando el otro conductor ya cruzaba. Se esperan novedades de su salud.

Un grave accidente vial terminó una vez más con una persona internada en las últimas horas. Un joven motociclista de Cutral Co debió ser trasladado a la capital neuquina, donde permanece internado, tras chocar contra un auto en la comarca. Qué se sabe del hecho.

El comisario Marcelo Barrientos de Tránsito Cutral Co y Plaza Huincul, informó a LMNeuquén que el accidente tuvo lugar el jueves por la noche, en la intersección de calles San José y Belardez. Por allí circulaba un hombre a bordo de un Chevrolet Corsa con sentido sur-norte por calle San José, mientras que el motociclista que resultó herido se trasladaba por Belardez de oeste a este.

Al llegar a la intersección, se dio la colisión entre ambos, con el motociclista impactando la parte trasera del auto, según determinaron las primeras pericias. Claramente, ninguno de los dos conductores frenó y aunque Barrientos indicó que el motociclista tenía la prioridad de paso porque iba a la derecha del otro conductor, la forma en que lo impactó indicaría que el auto ya se encontraba cruzando la unión de calles, por lo que es posible que el motociclista no lo haya advertido.

El conductor permaneció en el lugar al igual que un testigo ocasional, quienes llamaron a Policía y a una ambulancia, que trasladó de urgencia al joven motociclista de 29 años al Hospital Complejidad VI de Cutral Co tras comprobarse que había sufrido lesiones considerables. Barrientos confió que estas heridas fueron principalmente en su cabeza, ya que el herido circulaba sin casco. En tanto, el conductor del Corsa estaba ileso.

san jose y belardez cutral co

Los peritos accidentológicos realizaron las diligencias de rigor en el lugar y los efectivos de Tránsito secuestraron ambos vehículos mientras se investiga lo ocurrido y se aguarda la evolución del joven, que en las horas posteriores fue derivado al Hospital Castro Rendón de la capital neuquina por la gravedad de su cuadro. Aún no se tienen más novedades de su salud, pero se esperaba un parte de salud oficial para este viernes pasado el mediodía.

Además, Barrientos indicó que se le tomó declaración al testigo presencial y se pidió el relevamiento de cámaras de seguridad del sector para observar bien la dinámica del hecho. Por último, se le dio intervención a la fiscal de turno.

De acuerdo a trascendidos, el joven herido sería de apellido Zúñiga. Barrientos confirmó que ambos protagonistas están domiciliados en Cutral Co.

Ruta 65: fuerte choque entre una moto y un auto

Un incidente vial ocurrió el miércoles por la mañana sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del ingreso a las canchas de tenis y pádel ubicadas a escasos metros de la calle Mastrocola, en la ciudad de Cipolletti. El hecho se produjo cerca de las 8:15 horas y fue protagonizado por una motocicleta y un automóvil, dejando como saldo a un joven conductor herido, aunque sin lesiones de gravedad aparentes.

Según informaron fuentes policiales a LM Cipolletti, el siniestro se produjo cuando una mujer de 24 años, que conducía un vehículo Volkswagen Virtus, intentó ingresar al predio deportivo descendiendo a la banquina y cruzando la ruta de norte a sur. La joven, oriunda de Allen, circulaba en sentido Fernández Oro - Cipolletti por la Ruta 65.

Testigos y personal interviniente detallaron que otros vehículos que transitaban por el mismo sentido cedieron el paso a la conductora para permitirle realizar el cruce. Sin embargo, en ese momento, un motociclista que venía por el carril contrario, sentido Cipolletti - Fernández Oro, no advirtió la maniobra e impactó contra el lateral derecho del Virtus.