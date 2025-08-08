Un presunto abusador de Junín de los Andes quedó detenido tras amenazas a la víctima

Familiares del imputado enviaron las amenazas a la madre de la víctima, una niña. El hombre también cuenta con otra causa en proceso por lesiones.

Un presunto abusador de Junín de los Andes fue acusado por aprovecharse de la confianza que le dio una familia y así cometer abusos contra una niña por al menos dos años. Las amenazas recibidas por la madre de la víctima y su rebeldía en otra causa ocasionaron lo llevaron a quedar detenido mientras avanza la investigación.

El fiscal del caso Hernán Scordo formuló cargos al hombre por al menos tres hechos durante una audiencia que se realizó el jueves. La acusación la realizó junto a la asistente letrada Elizabeth Pellicer.

La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF) es que los hechos fueron cometidos entre el 14 de marzo de 2021 y el 14 de marzo de 2023, en el interior de una vivienda en la que el imputado (identificado como "J.S.G") se quedó por tener un vínculo de amistad con el entorno familiar de la niña, y luego de que le ofrecieran un lugar para dormir.

El primero de los abusos sexuales lo cometió la primera noche en la que se quedó en la vivienda, mientras la niña dormía. El segundo también fue de noche, en la habitación donde la niña dormía, tras meterse en su cama, al igual que el tercer hecho.

hernan scordo fiscal del caso.jpg

“Si decís algo, le va a pasar algo a tu familia”, le dijo a la niña tras cometer los abusos, según precisaron el fiscal del caso y la asistente letrada.

Además, la asistente letrada planteó que “en las mismas circunstancias de tiempo y lugar, el acusado de manera continuada y reiterada, mientras la víctima estaba en la casa, abusó de ella mediante tocamientos”.

Por todo esto, el delito que le atribuyeron a "J.S.G" fue abuso sexual con acceso carnal (tres hechos) y abuso sexual simple continuado, en concurso real y en carácter de autor.

El defensor de la Niñez y la Adolescencia adhirió a la teoría del caso que planteó el MPF.

Entre la prueba recolectada en la investigación por el MPF figura el informe de la Cámara Gesell realizada a la niña, el cual fue entregado el miércoles pasado y respecto del cual la acusación adelantó que “fue muy claro” sobre los hechos, razón por la cual “dispuse la detención del imputado”, indicó Scordo.

El fiscal del caso también enumeró como parte de la prueba recolectada el testimonio de distintas profesionales del Hospital de Junín de los Andes, que estuvieron vinculadas con la niña.

sala de cámara gesell

El presunto abusador tiene otra causa

Asimismo, durante una audiencia, Scordo pidió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de dos meses, por existir riesgo de fuga, de que no se someta al proceso judicial y para la integridad de la víctima y su familia.

Scordo destacó en este sentido que el riesgo de fuga se funda en que "J.S.G" fue declarado en rebeldía en noviembre de 2024 y en el marco de otra investigación que lo involucra, por el delito de lesiones graves (ese caso aún está bajo investigación).

Asimismo, detalló que, días atrás, la madre de la niña abusada recibió un mensaje a través de Facebook de personas del entorno del acusado, que tenía un tono amenazante.

El tiempo de investigación requerido por el MPF fue de dos meses, ya que quedan pericias por realizar.

Comisaria 25 Junín de los Andes.jpg

Finalmente, el juez de garantías que dirigió la audiencia, Eduardo Egea, avaló la formulación de cargos y estableció el plazo de investigación en dos meses.

Sobre el pedido de prisión preventiva, lo respaldó por un tiempo menor al requerido: 7 días. Además, estableció la prohibición absoluta al acusado de tener contacto por cualquier medio con la familia de la niña, así como a través de otras personas.

En la audiencia también se acordó que la defensa del acusado conseguirá en este plazo en que el presunto abusador permanece detenido, un domicilio donde pueda quedar detenido bajo modalidad domiciliaria.