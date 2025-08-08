Aberrante: levantaron a un hombre que hacía dedo y abusó de una nena de 11 años en el auto

Ocurrió en horas de la madrugada cuando la menor viajaba en el auto junto a sus padres. La grave denuncia que realizaron.

Una familia que quiso tener un gesto de ayuda hacia un hombre terminó viviendo un aberrante momento, cuando un hombre al que levantaron cuando hacía dedo , abusó de su pequeña hija.

El aberrante hecho fue denunciado por los padres de la nena de 11 años, quien fue víctima de un grave hecho en horas de la madrugada, luego de que la familia acudiera a un evento.

Según indicaron fuentes policiales, la familia de la menor radicó una denuncia donde afirmaron que la nena fue abusada sexualmente por un hombre que estaba haciendo dedo después de salir un baile.

Según consta en el expediente judicial, todo ocurrió en un camino rural del departamento Banda, en Santiago del Estero cerca de la 1.30 de la madrugada del sábado - pero recién se dio a conocer en las últimas horas -cuando un hombre desconocido le pidió a una familia que lo acercaran en auto hasta un paraje cercano.

Tras la denuncia, la fiscal Daniela Yslas investiga el hecho con el principal objetivo de identificar y detener al agresor.

La víctima es una nena de 11 años que estaba en el auto junto a su padre y su mamá, y pudo contar que fue tocada y ultrajada por el hombre al que llevaban en el asiento trasero. En el camino, se sentó a lado de la niña, comenzó a tocar sus piernas y luego sus partes íntimas.

El diario El Liberal precisó que se pudo conocer que el agresor pidió que detuvieran el auto cuando notó que la nena iba a llorar y descendió en el lugar. Ya en su casa, la mamá de la nena advirtió un comportamiento extraño y la chica relató lo sucedido, lo que llevó a la denuncia inmediata.

Un policía abusó de una cadete: será inhabilitado de por vida, pero no irá preso

Un oficial de la Policía de Neuquén fue condenado por el delito de abuso sexual simple cometido en un aula de la Academia de Formación y Capacitación de la fuerza en Plaza Huincul. Así, el hombre identificado como P.E.G no podrá volver a ocupar cargos públicos de por vida y deberá cumplir con reglas de conducta durante dos años.

La sentencia fue dictada de forma unánime por las juezas Liliana Deiub y Alina Vanessa Macedo Font, y el juez Diego Chavarría Ruíz. El tribunal colegiado impuso la pena 3 años de prisión condicional, por el delito de abuso sexual simple agravado por la calidad policía del imputado.

De esta manera, a partir de la condena, no podrá volver a la escuela de formación ni a ejercer cargos públicos, además de que será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS).

El hecho ocurrió el 23 de agosto de 2022, en la Escuela de Policía de Plaza Huincul. Según la acusación de fiscal, el oficial P.E.G., valiéndose de su jerarquía, ordenó a una estudiante que fuera a un aula. En un lugar oscuro, el oficial la tocó en distintas partes de su cuerpo e intentó besarla por la fuerza. La víctima pudo zafarse y el agresor le advirtió que no le contara a nadie lo sucedido.